Eurovision Song Contest 2023 Das sind die Teilnehmer beim ESC in Liverpool

Am 9. Mai ist es soweit: Der diesjährige Eurovision Song Contest beginnt mit dem ersten Halbfinale in Liverpool. Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und Spanien sind als „Big Five“ Europas bereits für das Finale qualifiziert – genau wie die Ukraine, die den letzten ESC gewann, ihn aufgrund des Krieges aber nicht austragen kann. Nach dem zweiten Halbfinale am 11. Mai findet das Finale am 13. Mai statt. Dabei mehr treten 26 Musiker aus verschiedenen Ländern Europas an.