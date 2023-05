ESC 2023 in Liverpool Warum für Deutschland (jetzt wirklich) alles besser wird

Lord of the Lost, die Band um Sänger Chris Harms, ist etwas Besonderes. Eine Rock-Band, noch dazu mit Ursprüngen in der schwarzen Szene. So etwas hat Deutschland noch nie zum ESC geschickt. Der Auftritt mit ihrem Song „Blood and Glitter“ dürfte mehr auffallen als diejenigen der Mainstream-Pop-Acts, mit denen es der NDR in den vergangenen Jahren versucht hatte. Dazu eine gute Show, die schon in Ansätzen beim Vorentscheid zu sehen war, und es dürfte zumindest nicht einer der allerletzten Plätze werden. Für noch mehr braucht es diesen speziellen Moment in den drei Minuten auf der Bühne, der Publikum und Jurys überzeugt. Und vielleicht noch ein wenig Kult-Faktor, wie ihn Deutschland vor 25 Jahren beim Auftritt von Guildo Horn im nur zwei Autostunden von Liverpool entfernten Birmingham erlebt hat.