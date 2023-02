ESC-Kandidat Ikke Hüftgold “Ich bin eigentlich unerwünscht“

Hüftgold Das war vollkommener Käse. Es war wahrscheinlich der Frust von einigen Wenigen, dass Corona zwei Jahre lang das Land lahmgelegt hat. Diejenigen, die in dieser Zeit das Nörgeln für sich entdeckt haben, haben dann weitergenörgelt. Da wäre es egal gewesen, wie der Song heißt. Es war dann „Layla“, weil der gerade den größten Hype hatte. In meinen Augen Schwachsinn. In „Santa Maria“ von Roland Kaiser geht es genau genommen um ein minderjähriges Mädchen, das auf einem Schiff vergewaltigt wird und auf dem offenen Meer keine Chance auf Hilfe hat. Man kann in alles etwas reininterpretieren.