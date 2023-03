Partyschlager oder Glitzer-Rock Wer für Deutschland zum ESC 2023 fahren könnte

In Vietnam ist Trong ein kleiner Star. Während einer Urlaubsreise in das Heimatland seiner Eltern gewann er 2015 die Castingshow „Vietnam Idol“. Jetzt will er mit „Dare To Be Different“ für Deutschland zum ESC fahren. Sein Auftritt ist perfekt getanzt und gut gesungen. Alles daran wirkt allerdings ein wenig zu gewollt. Trong wird sich wohl weiter auf seine Karriere in Vietnam konzentrieren können.