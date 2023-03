Eurovision Song Contest Die deutschen ESC-Teilnehmer seit Lenas Sieg

Erst zweimal hat Deutschland den ESC gewonnen. 1982 mit Nicole („Ein bisschen Frieden“) und 2010 mit Lena („Satellite“). Es gab etliche Top-Ten-Plätze, doch gerade in den vergangenen Jahren landeten deutsche Teilnehmer meistens weit hinten. Wir haben die deutschen Teilnehmer und ihre Songtitel zusammengestellt.

2023: „Lord of the Lost“ haben die Mission, in diesem Jahr möglichst viele Punkte beim ESC einzufahren. Die Gothic-Rocker werden am 13. Mai mit „Blood & Glitter“ für Deutschland antreten.