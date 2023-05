Punktevergabe beim ESC Das ist die deutsche Jury beim Eurovision Song Contest 2023

„Dreimal hab' ich nicht ganz erfolglos am Grand Prix damals - heute ESC - teilgenommen. Da finde ich es nur logisch und spannend, das ganze „Happening“ in einer entspannteren Situation, sozusagen vom Bewerterstuhl der Jury aus, zu erleben. Und neugierig zu seh'n, was andere, international hochklassige Acts mit ihren Songs so auf die Bühne zaubern“, so Katja Ebstein über ihren Jury-Job.