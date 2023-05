Eurovision Song Contest 2023 In diesem Land haben 99 Prozent der TV-Zuschauer den ESC gesehen

Beim Finale am 13. Mai waren im Gastgeberland Vereinigtes Königreich zum Beispiel durchschnittlich 9,9 Millionen vor dem Fernseher dabei – so viele wie noch nie in Großbritannien. Das sei ein Anstieg von zwölf Prozent gegenüber 2022 gewesen. In Deutschland hatte das Finale laut ARD etwa acht Millionen Fernsehzuschauer – zusammengerechnet aus den Zuschauerinnen und Zuschauern des Ersten sowie des ARD-Kanals One.