Letzter Platz für Deutschland Beim ESC hilft nur noch ein radikaler Neustart

Wer sich hierzulande mit dem ESC beschäftigt, ist es schon gewohnt. Europa stimmt ab und vergisst dabei den deutschen Beitrag – alles wie immer. Bei den letzten acht Teilnahmen wurde Deutschland sieben (!) Mal Letzter oder Vorletzter. Eine Schreckensbilanz für die Ewigkeit. Und doch fühlte es sich in diesem Jahr anders an. Niemand hatte die Hamburger Gothic-Rocker Lord of the Lost auf dem letzten Platz gesehen. Zu gut der Auftritt, zu professionell die Band. In der Nacht zum Sonntag herrschte große Ratlosigkeit. Sie war in Kommentaren auf Twitter zu lesen, sie war unter den deutschen Medienvertretern im Liverpooler Pressezentrum zu spüren. Was ist nur diesmal wieder schiefgelaufen?