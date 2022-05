Ukraine beim Eurovision Song Contest : Von der Front auf die ESC-Bühne

Die ukrainische Band Kalush Orchestra tritt für die Ukraine beim Eurovision Song Contest 2022 an. Foto: dpa/Maxim Fesenko

Analyse Düsseldorf/Turin Während in ihrer Heimat Krieg herrscht, tritt die Band Kalush Orchestra am 14. Mai für die Ukraine beim Eurovision Song Contest an und ist der große Favorit auf den Sieg. Warum der Musikwettbewerb auch in diesen Zeiten für das Land so wichtig ist, zeigt ein Blick in die Geschichte.