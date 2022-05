Unterstützung aus ganz Europa : Ukraine gewinnt ESC 2022 – Deutschland auf dem letzten Platz

Turin Ein Land im Krieg siegt beim ESC: Mit dem Song „Stefania“ hat das ukrainische Kalush Orchestra den Eurovision Song Contest 2022 in Turin gewonnen. Der Beitrag aus der Ukraine galt schon im Vorfeld als großer Favorit. Bei ihrem Auftritt verletzten die Musiker jedoch die Regeln des Grand Prix.

Um den Auftritt des ukrainischen Kalush Orchestra gab es einige Aufregung, denn die Musiker gaben ein politisches Statement ab und verletzten damit die Regeln des ESC. „I ask all of you: Please help Ukraine, Mariupol, help Asov stal – right now“, sagte Sänger Oleh Psjuk am Samstagabend (Ich bitte Euch alle: Helft der Ukraine, Mariupol und den Menschen im Asow-Stahlwerk). In einer kämpferischen Geste schlug Psjuk mit der Faust seiner rechten Hand danach auf seine Brust. Laut Regelwerk sind „Texte, Ansprachen und Gesten politischer Natur“ auf der ESC-Bühne explizit verboten. Das Stahlwerk in Mariupol steht zurzeit unter russischem Beschuss.