Länder, Chancen, Übertragung : So findet der Eurovision Song Contest 2022 statt

Die italienische Band Maneskin feiert ihren Sieg beim Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam (Archivfoto). Foto: AP/Peter Dejong

Turin Auch in diesem Jahr findet der Eurovision Song Contest trotz der Corona-Pandemie statt. Wie das läuft, wann und wo er ausgetragen wird und viele weitere Infos haben wir hier zusammengestellt.

Wann ist der Eurovision Song Contest 2022?

2020 wurde der Eurovision Song Contest (ESC) wegen der Corona-Pandemie abgesagt, 2021 konnte er in Rotterdam stattfinden. In diesem Jahr richtet die italienische Stadt Turin den 66. ESC aus. Das Finale findet am Samstag, 14. Mai 2022, um 21 Uhr statt. Die zwei Halbfinals sind für den 10. und 12. Mai, jeweils um 21 Uhr, angesetzt.

Lesen Sie auch Nach Sieg von Måneskin : Turin richtet Eurovision Song Contest 2022 aus

Wo findet der ESC 2022 statt?

Der diesjährige Gastgeber ist Italien – dementsprechend findet der Wettbewerb dort statt. Nach 1965 in Neapel und 1991 in Rom richtet das Land zum dritten Mal den weltweit größten Musikwettbewerb aus. Veranstaltungsort wird das Pala Olimpico in Turin sein. 17 Städte und Regionen hatten sich um den Zuschlag beworben.

Wo kann man den ESC 2022 im TV und Stream schauen?

Lesen Sie auch Lehre für Deutschland : Warum Italien der logische Gewinner des ESC 2021 ist

Die beiden Halbfinals wurden im Vorjahr vom ARD-Digitalsender One und das Finale live im Ersten übertragen. Es ist zu erwarten, dass dies auch in diesem Jahr so sein wird.

Wer tritt für Deutschland beim ESC 2022 an?

Deutschland kehrt für die Auswahl des Acts zu einem TV-Vorentscheid zurück. Das Datum der Sendung wird noch bekannt gegeben. Die Show wird in allen dritten Programmen der ARD gesendet und ist Teil des ARD ESC-Tags, an dem die Fans in ganz Deutschland per Televote, aber auch online und bei den ARD-Radiowellen über den Act für Turin abstimmen können. Die neun ARD-Popwellen Antenne Brandenburg, BAYERN 3, Bremen Vier, hr3, MDR JUMP, NDR 2, SR 1, SWR3 und WDR 2 sind Bestandteil des neuen Konzeptes. Vertreter aus den Musikredaktionen sowie Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast entscheiden, welche Bewerber im Vorentscheid auftreten.

2021 trat Jendrik Sigwart für Deutschland an. Mit seinem Song „I Don’t Feel Hate“ landete er im Finale auf dem vorletzten Platz.

Wer tritt sonst noch beim ESC 2022 an?

Insgesamt haben sich 41 Länder für den ESC angemeldet. Die Höchstgrenze liegt bei 44 – diese Teilnehmerzahl wurde allerdings noch nie erreicht. Montenegro ist nach zwei Jahren Pause wieder dabei, auch Armenien kehrt zum Wettbewerb zurück.

Wer moderiert den ESC 2022?

Das Moderatorenteam für den diesjährigen Eurovision Song Contest steht bislang noch nicht fest.

Wer gewinnt den ESC 2022?

Das wird sich beim Finale am 14. Mai zeigen. Um abschätzen zu können, welche Länder größere Chancen haben als andere, werfen ESC-Beobachtende einen Blick auf die „Erfolgsquoten“ der Länder – also wie oft sich ein Land für das Finale qualifiziert hat in Relation dazu, wie oft es am ESC teilgenommen hat. Dazu muss man wissen, dass einige Länder direkt fürs Finale qualifiziert sind, während sich der große Rest im Halbfinale beweisen muss. Direkt im Finale sind das Gastgeberland, in diesem Jahr also Italien, sowie die „Big Five“: Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich. Dieses Sonderrecht wird von einigen Ländern kritisiert – denn der Hintergrund ist ein finanzieller: Die fünf Länder leisten den größten Beitrag zum Etat und haben deswegen ihren Platz im Finale schon vorab sicher.

Wer hat den ESC 2021 gewonnen?

Die italienische Band Måneskin gewann 2021 beim ESC in Rotterdam mit ihrem Song „Zitti e buoni“. Warum Italien der logische Gewinner des ESC 2021 war, Kostenpflichtiger Inhalt lesen Sie in diesem Kommentar.

Wann hat Deutschland den ESC gewonnen?