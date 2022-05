Das zweite Halbfinale im ESC 2022 in Turin ist am Donnerstag (12. Mai) über die Bühne gegangen. Weitere zehn Teilnehmer haben sich für das Finale am Samstag (14. Mai 2022) qualifiziert. Wer das Ticket in den zwei Halbfinal-Shows lösen konnte, zeigen wir in unserer Bilderstrecke.

Ochman aus Polen ließ es mit River ruhiger angehen. Sein Lied international spielbar mit Ohrwurmeffekt.