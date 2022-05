Das erste Halbfinale im ESC 2022 in Turin ist am Dienstag (10. Mai) über die Bühne gegangen. Die zehn Teilnehmer für das Finale am Samstag (14. Mai 2022) stehen fest. Wer das Ticket lösen konnte, zeigen wir in unserer Bilderstrecke.

Amanda Tenfjord aus Griechenland darf am Samstag beim Finale noch einmal ihren Song "Die Together" singen.