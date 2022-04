Eurovision Song Contest 2022 : Das sind die Teilnehmer beim ESC

Düsseldorf Durch den Sieg der italienischen Band Måneskin beim letzten Eurovision Song Contest findet der diesjährige Wettbewerb in Turin statt. Auch diesmal sind wieder 40 Teilnehmer mit dabei, die sich Hoffnung auf möglichst viele Punkte machen. Nur 25 von ihnen werden ins Finale einziehen. Wir zeigen die Hoffnungsträger aus den jeweiligen Ländern im Überblick.

Am Dienstag, 10. Mai, ist es soweit. Der diesjährige „Eurovision Song Contest“ beginnt mit dem ersten Halbfinale in Turin. Deutschland, Gastgeber Italien, Frankreich, Großbritannien und Spanien sind als „Big Five“ Europas allerdings bereits für das Finale qulifiziert. Nachdem am Donnerstag, 12. Mai, dann das zweite Halbfinale über die übrigen Finalteilnehmer entscheidet, findet die große Finalshow am Samstag, 14. Mai, statt. Einmal mehr treten dann 25 Musiker aus verschiedenen Ländern in Europa an.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ESC 2022

Deutschland wird beim Gesangswettstreit von dem 24-jährigen Popsänger und Rapper Malik Harris vertreten. Er gewann den Vorentscheid in der Sendung „12 Points Germany“ und tritt mit seinem Song „Rockstars“ beim ESC an. Für das Gastgeberland Italien treten die Sänger Mahmood & Blanco mit dem Song „Brividi“ an, Frankreich schickt mit Alvan & Ahez einen DJ und ein Frauentrio ins Rennen. Sie werden den Song „Fulenn“ performen. Für Großbritannien geht beim ESC 2022 der Singer-Songwriter Sam Ryder mit dem Lied „Space Man“ an den Start und Spanien schickt Sängerin Chanel mit „SloMo“ nach Turin.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der genannten Länder sind bereits für das Finale qualifiziert, Russland und Weißrussland werden nicht am ESC teilnehmen.

Die übrigen 35 Länder müssen sich vorher in den Halbfinals durchsetzen, bevor dann am Ende insgesamt 25 Nationen am Finale teilnehmen werden.

Wer gewann die letzten ESCs?

2021 konnte die italienische Band Måneskin den Eurovision Song Contest für sich entscheiden. Ein Jahr zuvor wurde die Veranstaltung coronabedingt abgesagt. 2019 ging der Sieg an Duncan Laurence aus den Niederlanden, 2018 an Netta aus Israel. Deutschland konnte zuletzt mit Lena 2010 in Oslo triumphieren. Mit ihrem Song „Satellite“ holte sie nach Nicole 1982 den zweiten Titel für Deutschland bei diesem Wettbewerb.

