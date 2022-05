„Gott sei Dank, eine Rockband“ : Weitere zehn Länder schaffen es beim Vorentscheid ins ESC-Finale

The Rasmus aus Finnland geben den Rocksong „Jezebel“ zum Besten beim zweiten Vorentscheid zum ESC am Donnerstagabend in Turin. Foto: AP/Luca Bruno

Turin Im zweiten Halbfinale haben weitere zehn Länder ein Ticket für den Eurovision Song Contest 2022 gewonnen. Einige von ihnen sprachen hinterher über ihre Inspiration. Wer hat es in die Endrunde geschafft?

Die Finalisten stehen fest: Im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contests haben sich weitere zehn Länder für die Endrunde am Samstag mit dann 25 Teilnehmern qualifiziert. Weiter kam am Donnerstagabend bei der 66. Ausgabe des internationalen Musikwettbewerbs in der norditalienischen Stadt Turin unter anderem die finnische Band The Rasmus mit dem Rocklied „Jezebel“. Die Gruppe ist vielen noch für ihren Hit „In the Shadows“ aus dem Jahr 2003 bekannt. „Ich dachte, Gott sei Dank ist eine Rockband im Finale“, sagte Frontmann Lauri Ylönen nach der Show.