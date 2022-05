Erster ESC-Vorentscheid : Top-Favorit zieht ins Finale des Eurovision Song Contests ein

Turin Beim weltweit bekanntesten Musikwettbewerb hat die Ukraine es ins Finale geschafft. Das war keine Überraschung. Doch zwei weitere hoch gehandelte Kandidaten scheiterten am Vorentscheid des ESC.

Welches Land wie viele Punkte erhielt wurde jedoch nicht verraten, um die Abstimmung am Samstag nicht vorab zu beeinflussen. Wer die beiden Halbfinale gewonnen hat, wird also erst nach dem Finale veröffentlicht.

So lief das erste ESC-Halbfinale in Turin

Da der ESC, der der weltweit am meisten beachtete Musikwettbewerb ist, nach seinen Regeln strikt unpolitisch sein soll, sollte auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine in der Show in der Halle PalaOlimpico eigentlich keine Rolle spielen.

Manche Musiker brachten in ihren Auftritten zurückhaltende Symbole im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg unter. Eine Gitarristin der isländischen Band Systur trug etwa die Farben der ukrainischen Fahne - Blau und Gelb - auf ihrem Handrücken. „Wir haben uns darauf konzentriert, unsere Botschaft zu übermitteln, von Menschen die leiden, wie denen in der Ukraine“, erklärte die Band nach dem Halbfinale.

Am Donnerstag können sich zehn weitere Länder für das ESC-Finale qualifizieren. Im Finale selbst treten am Samstagabend 25 Länder gegeneinander an: die 20 in den Halbfinals erfolgreichen Starter sowie die fünf großen Geldgeber des Wettbewerbs, Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Für Deutschland tritt der Newcomer Malik Harris mit seinem Lied „Rockstars“ an. In den Wettbüros lag Harris nach dem ersten Halbfinale abgeschlagen auf Platz 24 von derzeit noch 33 Ländern.