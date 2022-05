Eurovision Song Contest : So funktioniert die Punktevergabe beim ESC 2022

So funktioniert die Punktevergabe beim ESC 2022

Turin Am 14. Mai findet der Eurovision Song Contest statt. Dann bestimmen Zuschauer und Jury gemeinsam den Sieger. Doch wie funktioniert eigentlich die Punktevergabe beim ESC?

Das System der Punktevergabe beim ESC hat sich in den letzten Jahrzehnten mehrmals verändert. Wenn am 14. Mai 2022 die 25 Finalisten im Gesangswettstreit aufeinandertreffen, können wieder die Zuschauer gemeinsam mit der Jury über den Gewinner entscheiden. Diese Regel besteht seit 2016.

Wie schon in den Vorjahren kann man nicht für das eigene Land abstimmen. Somit muss der deutsche Teilnehmer Malik Harris darauf hoffen, die anderen Länder von sich überzeugen zu können. Wenn alle 25 Künstler aufgetreten sind, wird im anschließenden Voting der Sieger auserkoren. Dabei werden die Stimmen der Jury und der Zuschauer erstmal getrennt ausgezählt und gewertet.

Bei der Punktevergabe kann sich jedoch die Gewichtung in jedem Land unterscheiden. So bestimmt die European Broadcastin Union (EBU) als Ausrichter des ESC das Stimmverhältnis zwischen Zuschauern und Jury der einzelnen Teilnehmerländer.

Zudem gibt es auch einige Unterschiede bei der Verkündung der Punkte in Halbfinale und Finale. Anders als im Finale, werden bei beiden Halbinals nämlich keine Punkte genannt, sondern lediglich die Länder verkündet, die es ins Finale geschafft haben. Deutschland zählt neben Italien, Frankreich, Großbritannien und Spanien zu den „Big Five“ in Europa und muss nicht in die Halbfinal-Shows.