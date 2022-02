Rock, Pop oder Rap : Sechs Musik-Acts treten im deutschen ESC-Vorentscheid an

Hamburg Im deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest gehen insgesamt sechs Acts ins Rennen. Im Rahmen einer TV-Show am 4. März darf das Publikum dann entscheiden, wer für Deutschland beim ESC in Turin auf der Bühne stehen wird.

Ob Rock, Pop, Rap, englische oder deutsche Texte - die Zuschauer haben am 4. März die Auswahl aus ganz verschiedenen Musikern und Genres. Die sechs möglichen Anwärter sind Emily Roberts mit „Soap“, Nico Soave & Team Liebe mit „Hallo Welt“, Eros Atomus mit „Alive“, Felicia Lu mit „Anxiety“, Mael & Jonas mit „I Swear to God“ sowie Malik Haris mit „Rockstars“, wie der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Beim großen ESC-Tag der ARD am 4. März darf das Publikum dann entscheiden, wer für Deutschland beim ESC in Turin auf der Bühne stehen wird. Die Sendung „Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid“ wird von 20.15 Uhr an live aus Berlin in allen Dritten Programmen der ARD übertragen und von Barbara Schöneberger moderiert. Zudem spielen die Popwellen der ARD an dem Tag die Lieder der Kandidatinnen und Kandidaten und rufen zur Abstimmung auf. Der Act mit den meisten Abstimmungspunkten wird schließlich am 14. Mai im ESC-Finale in Turin auftreten.