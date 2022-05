Songlänge und Inhalte : Das sind die wichtigsten Regeln des Eurovision Song Contests

München Viele Auftritte Inszenierung beim Eurovion Song Contest wirken anarchisch - doch tatsächlich unterliegen auch Gagakünstler beim weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerb einem strengen Regelwerk. Wir haben die wichtigsten Regeln für den Wettbewerb zusammengefasst.

Insgesamt gibt es in diesem Jahr 40 Starter, im Finale treten aber nur 25 Länder an. Deshalb können sich in zwei Halbfinals am Dienstag und Donnerstag jeweils zehn Länder qualifizieren. Gesetzt sind immer die großen Geldgeberländer Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Da Italien auch Vorjahressieger ist, gibt es nur 25 Finalisten. Wäre ein Land außerhalb der Big Five Gastgeber, wären es 26 Finalisten.