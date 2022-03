Eurovision im Mai : Wen die Buchmacher beim ESC klar vorne sehen

Berlin Bei internationalen Buchmachern laufen längst Wetten, wer beim Eurovision Song Contest in Turin gewinnen wird. Dabei gibt es einen klaren Favoriten. Auch das Gastgeberland liegt demnach gut im Rennen.

Der Anbieter Unibet etwa bot am Montag die Siegquote 2 an, zahlt also bei 10 Euro Einsatz im Falle eines Sieges der Ukraine 20 Euro aus. Mitte Februar war die Ukraine, die sich in einem der Halbfinals (10. und 12. Mai) noch für das Finale am 14. Mai qualifizieren muss, in einem Gesamtranking einiger Buchmacher noch im Mittelfeld positioniert.