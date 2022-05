Eurovision Song Contest : Warum ist Deutschland schon fürs ESC-Finale qualifiziert?

Foto: dpa/Jens Büttner 11 Bilder Diese Teilnehmer stehen beim ESC 2022 in Turin im Finale

Turin Im ersten Halbfinale des ESC haben sich zehn Länder für das Finale qualifiziert. Am Donnerstag steht das zweite Halbfinale an – ebenfalls ohne deutsche Beteiligung. Warum der deutsche Teilnehmer Malik Harris nicht ins Halbfinale muss, sondern direkt im Finale am Samstag antreten darf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit dem 10. Mai 2022 läuft der diesjährige „Eurovision Song Contest“. Die Veranstaltung startete zunächst mit dem ersten Halbfinale, ehe am 12. Mai das zweite Halbfinale und am Samstag, 14. Mai die große Finalrunde in Turin stattfindet. Dafür ist der deutsche ESC-Vertreter Malik Harris mit seinem Song „Rockstars“ bereits qualifiziert.

Lesen Sie auch Eurovision Song Contest : Diese Länder treten im zweiten ESC-Halbfinale an

Die Schweiz, Litauen, die Ukraine, die Niederlande, Moldawien, Portugal, Island, Griechenland, Norwegen und Armenien haben es ebenfalls ins Finale geschafft. Schweden, Australien und Polen unter anderem müssen sich erst noch gegen 15 weitere Länder durchsetzen.

Genau wie Deutschland sind auch Italien, Frankreich, Großbritannien und Spanien schon für das Grand Final qualifiziert, denn sie gehören allesamt zu den „Big Five“ in Europa. Diese Regelung besteht seit 1996 und wurde von dem norwegischen Fernsehen NRK gefordert.

Der Grund: Deutschland konnte sich damals in der Vorrunde nicht für das Finale qualifizieren. Da auch die deutschen Zuschauer dem Event fernblieben und nicht einschalteten, beschwerten sich die von Norwegen angeworbenen Sponsoren.

Lesen Sie auch Eurovision Song Contest : Wen die Buchmacher beim ESC 2022 vorne sehen

Dass die Big Five also schon sicher im Finale sind, ist nicht wie oft vermutet darauf zurückzuführen, dass sie am meisten in den Topf der European Broadcasting Union (EBU) einzahlen. Stattdessen fürchten die Veranstalter des ESC, dass es ohne die fünf Länder einen nicht unerheblichen Abfall der Zuschauerzahlen gibt. Natürlich wird der ESC auch in den Ländern übertragen, die es nicht ins Finale geschafft haben, doch ohne eigene Beteiligung ist die Quote mehr als überschaubar.

(joko)