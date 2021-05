Ahoy-Halle in Rotterdam : Die große ESC-Final-Show hat begonnen

Rotterdam 3500 glückliche Fans sind vor Ort: Das Finale des Eurovision Song Contest hat am Samstagabend in Rotterdam mit dem Einmarsch der 26 Finalisten begonnen. Millionen fiebern den Auftritten ihrer Favoriten vor den Bildschirmen entgegen.

Der deutsche Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sagte, er halte die Show vor Live-Publikum für ein falsches Signal . „Konzerte mit 3500 Zuschauern können wir uns noch nicht leisten, dafür ist es noch zu früh“, sagte der SPD-Politiker im Gespräch mit „ZDFheute“. Es zeichne „ein falsches Bild“ davon, wo man in der Pandemie stehe. Er wisse nicht, welche Rückschlüsse sich aus dem ESC über Großveranstaltungen in Innenräumen ergeben sollten.

Moderatorin Barbara Schöneberger scherzte in der ARD-Aufwärmshow „Countdown für Rotterdam“ ab 20.15 Uhr: „Ich hab gerade mal die aktuelle Gesetzeslage nochmal für Sie rausgesucht: Also, Sie dürfen im Freien mit sieben Geimpften aus 18 genesenen Haushalten und bis zu 21 getesteten Kindern unter 14 Jahren gucken - bei einer Inzidenz über 150 allerdings nur in Schwarzweiß. Da gehts doch in der Ahoy-Arena in Rotterdam schon ein bisschen unkomplizierter zu. Da sind 3500 Leute am feiern.“