Eurovision Song Contest 2020 : Russland schickt Punkpop-Band zum ESC nach Rotterdam

Ilja Prussikin (v.l.n.r.), Sofia Tajurskaja und Anton Lissow von der russischen Band Little Big bei einem Auftritt in Moskau. Foto: dpa/Mikhail Tereshchenko

Moskau Im Mai ist wieder ESC-Zeit. Nachdem vor wenigen Tagen der deutsche Beitrag für den diesjährigen Song-Wettstreit bekannt gegeben wurde, steht nun auch Russlands musikalischer Vertreter in Rotterdam fest.

Russland will mit der Punkpop-Band Little Big beim Eurovision Song Contest (ESC) in Rotterdam punkten. „Es ist eine große Verantwortung, Russland zu vertreten“, sagte der Sänger nach Bekanntwerden seiner Nominierung dem russischen Sender Perwy Kanal am späten Montagabend. Mit welchem Lied die Band teilnehmen wird, war zunächst nicht bekannt. „Das Lied wird Spaß machen“, hieß es. Es werde auch „brasilianische Elemente“ enthalten.