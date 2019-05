Eurovision Song Contest : Wetten, es wird ein Mann?!

Tel Aviv In Tel Aviv findet am Samstagabend das Finale des Eurovision Song Contest statt. Die erste Generalprobe gab bereits einen Vorgeschmack auf die Show und ihren möglichen Gewinner.

Der 64. Eurovision Song Contest nähert sich seinem Finale am Samstagabend. 26 Teilnehmer haben sich qualifiziert und kämpfen um Europas Musikkrone. Bei der ersten Generalprobe am Freitagnachmittag wurde erstmals die gesamte Show gezeigt. Es wird stimmungsvoll, skurril und vor allem spannend. Eine Vorschau in Superlativen.

Die Politischsten: Island

Hatari haben ihre Outfits nach dem Halbfinale entschärft. Statt in Lack und Leder treten die Isländer zumindest in der Generalprobe in Trainingsanzügen auf. Skurril bleibt ihr Song „Hatrid mun sigra“ (dt. „Hass muss siegen“) dennoch. Harte Klänge, verzerrte Stimmen. Außerhalb der Bühne treten die Künstler als antikapitalistische Protestler und üben öffentlich Kritik am Gastgeberland Israel.

Der Schrillste: Frankreich

Bilal Hassani betritt die Bühne im bauchfreien Glitzeroutfit. Begleitet wird er von einer übergewichtigen Balletttänzerin. Der 19-Jährige ist bewusst anders. Sein Popsong „Roj“ steht für Toleranz und Offenheit. Seine Stimme kann mit der Show allerdings nicht ganz mithalten.

Die Mutigsten: Slowenien

Den mutigsten Auftritt legen in diesem Jahr Zala Gralj und Gasper Santl hin. Und zwar wegen all dem, was sie nicht tun. Kein Feuerwerk, keine Zuschaueransprache, kein schneller Beat. Nur: Musik. Mit ihrem Elektropopsong „Sebi“ schaffen sie eine ungewohnte Intimität auf der ESC-Bühne.

Der Gefühlvollste: Israel

Kobi Marimi steht auf der Bühne und die Halle rastet aus. Großes Gefühlskino, große Stimme. Er singt in seiner Ballade „Home“ davon, nach Hause zu kommen. Die Zuschauer in Tel Aviv nehmen ihn auf. Am Ende steht Kobi da und kann seine Tränen kaum unterdrücken. Damit singt er sich nicht zum nächsten ESC-Sieg, aber in die Herzen Israels.

Der Radio-tauglichste: Schweiz

Luca Hänni weiß, wie es geht. Immerhin hat er 2012 „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen. In Tel Aviv singt und tanzt er für die Schweiz. Er sorgt dabei für beste Unterhaltung. Sollte es nicht zum Erfolg beim ESC reichen, kann „She Got Me“ dennoch zum Hit des kommenden Sommers werden.

Die ESC-Tauglichsten: Norwegen

Die Neunziger sind zurück. Keiino laden mit Up-Tempo-Beat und Ethno-Gesangseinlage ein. Das ist überhaupt nicht innovativ und klingt ein wenig nach Rednex. Aber die ESC-Fans lieben es. Einen Platz auf den nächsten ESC-Partys ist „Spirit in The Sky“ sicher.

Die Kitschigste: Dänemark

Leonora hat etwas von Deutschlands erster ESC-Gewinnerin Nicole. Sie hat zwar keine Gitarre, klettert aber dafür auf eine Leiter. Doch ihr Song „Love is forever“ ist so zuckersüß und kitschig wie „Ein bisschen Frieden“ damals. Und natürlich bleibt auch Leonora nicht bei einer Sprache. Am Ende übermittelt sie ihre Liebesbotschaft sogar ein wenig krumm auf Deutsch: „Liebe ist für alle da“.

Die Schwindelfreiste: Australien

Die spektakulärste Bühnenshow bietet dieses Jahr Australien. Sängerin Katie Miller-Heidke befindet sich mit ihren beiden Tänzerinnen meterhoch über der Bühne. Passend zum Songtitel „Zero Gravity“ (dt. „Keine Schwerkraft“) „schwebt“ sie an einer Stange durchs Weltall. Das Gesamtkunstwerk liegt irgendwo zwischen Oper und Pop und hat sich in den letzten Tagen zum Geheimfavoriten gemausert.

Der Glücklichste: San Marino

Es war die wohl größte Überraschung der Halbfinals. Bei seiner zweiten Teilnahme für den Zwergstaat San Marino erreicht Serhat mit „Say Na Na Na“ das Finale. Zwar sind Serhats Gesangskünste so mäßig, dass er sich weitestgehend durch seine Disconummer spricht. Fürs Finale und einen gewissen Kultfaktor reicht es dennoch. Damit ist für San Marino jetzt schon alles erreicht.

Der Beste: Niederlande, Schweden, Italien

Aber wer gewinnt am Ende den Eurovision Song Contest? Die Generalprobe lässt vermuten: Es wird ein Mann. Top-Favorit Duncan Laurence (Niederlande) muss sich vor allem vor John Lundvik (Schweden) und Mahmood (Italien) in Acht nehmen. Alle drei überzeugten am Freitag mit starken Auftritten. So wird es am Ende wohl zur Stilfrage. Wer es reduziert und gefühlvoll mag, der wählt die Ballade „Arcade“ von Duncan Laurence. Wer die perfekte Inszenierung liebt, der neigt wohl eher zu John Lundviks „Too Late for Love“. Mahmood liefert mit „Soldi“ den modernsten der drei Songs. Vertraut man auf die Abrufzahlen des Streaminganbieters Spotify wird er den ESC 2019 gewinnen, vor Lundvik und Lawrence. Demnach würden die deutschen „Sisters“ übrigens 18., immerhin besser als die meisten Fan-Reaktionen vermuten lassen. Vielleicht kommt aber auch alles ganz anders. Samstagnacht sind alle Prognosen hinfällig.

+++++

So lief das zweite Halbfinale

(veröffentlicht am 17. Mai)

Die Schweiz hat es ins Finale des Eurovision Song Contest in Tel Aviv geschafft. Österreich schied dagegen am Donnerstag im zweiten Halbfinale aus. Auch einige Favoriten sind immer noch im Rennen.

Die Niederlande, Schweden und Russland, die zu den Favoriten zählen, schafften ebenfalls den Sprung ins Finale. Mit ihnen wetteifern werden unter anderem Nordmazedonien, Albanien, Aserbaidschan, Dänemark, Norwegen und Malta. Dagegen wurden Armenien, Irland, Moldau, Lettland, Litauen, Kroatien und Rumänien nicht für das Finale am Samstag ausgewählt, bei dem insgesamt 26 Länder antreten.

Moderiert wurde das zweite Halbfinale auf dem Expo-Gelände im Norden Tel Avivs unter anderem von dem israelischen Supermodel Bar Refaeli. Ein Auftritt der israelischen Band Schalva, deren Mitglieder junge Menschen mit verschiedenen Behinderungen sind, sorgte beim Publikum für Begeisterung.

Beim ersten Halbfinale am Dienstag waren die Tschechische Republik, Griechenland, Weißrussland, Serbien, Zypern, Estland, Australien, Island, San Marino und Slowenien ausgewählt worden.

Weil Deutschland zu den großen Geldgebern der Eurovision gehört, ist das deutsche Duo S!sters automatisch für das Finale am Samstag gesetzt. Dies gilt auch für Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien sowie Israel als Gastland.

Der ESC-Kommentator Peter Urban verteidigte die deutschen Sängerinnen und ihren Titel „Sister“ am Donnerstag gegen Kritik. Carlotta Truman (19) und Laurita Spinelli (26) hätten sich bei Pressekonferenzen in Tel Aviv „ganz großartig“ präsentiert, sagte er dem „Münchner Merkur“. Urban betonte: „Laurita und Carlotta sind die Richtigen, sie interpretieren diesen Titel ganz hervorragend.“

Auch US-Megastar Madonna wird beim Finale auftreten, wie die Veranstalter am Donnerstag bestätigten. Bis zuletzt hatte Ungewissheit geherrscht, ob es wirklich zu dem Auftritt - außer Konkurrenz - kommt. Die 60-Jährige unterzeichnete erst in letzter Minute den notwendigen Vertrag, wie der für die Übertragung verantwortliche Sender Kan bestätigte. Die Unterzeichnung verzögerte sich nach Medienberichten, weil Madonna ihren Hit „Like a Prayer“ singen will. Doch nicht alle Rechteinhaber an dem Song hätten der Europäischen Rundfunkunion (EBU) als Veranstalter dazu ihre Zustimmung gegeben. Außerdem wolle der Popstar am Samstag als Weltpremiere den neuen Song „Future“ aufführen.

In der Eurovisionswoche gibt es in Tel Aviv zahlreiche weitere Aktivitäten. Der TV-Sender Kan berichtete, Hunderttausende von Menschen hätten im Rahmen der „Weißen Nacht“ in der Nacht zum Freitag in der ganzen Stadt gefeiert. Das ESC-Dorf am Mittelmeerstrand von Tel Aviv war zeitweise so voll, dass die Polizei Menschen aufrief, nicht mehr in die Gegend zu kommen.

+++++

Das wird (k)ein ganz normaler ESC

(veröffentlicht am 16. Mai)

Die Proben zum 64. Eurovision Song Contest in Israel wurden von Raketenangriffen der Hamas überschattet. Im Austragungsort Tel Aviv geht dennoch alles seinen gewohnten Gang.

Viel wurde diskutiert über diesen 64. Eurovision Song Contest, dessen Finale am Samstag in Tel Aviv stattfinden wird. Boykottaufrufe, Anschlagsangst und Proteste ultraorthodoxer Gruppierungen. Die Zahl der Hotelbuchungen blieb deutlich hinter den ersten Erwartungen der Veranstalter. Das mag an den teils utopischen Preisen gelegen haben. Innerhalb der ESC-Fanszene gab es aber auch genügend Menschen, die ihren Reiseverzicht mit der angespannten Sicherheitslage begründeten. Letzten Schätzungen zufolge werden am Wochenende rund 10.000 Touristen in Tel Aviv erwartet.

Erste Eindrücke vor Ort zeigen: In der Küstenmetropole ist von all der Aufregung nur wenig zu merken. So war es auch in der vergangenen Woche, als militante Palästinenser aus dem Gazastreifen 700 Raketen abfeuerten. Israels Armee griff daraufhin Ziele im Gazastreifen an. Vier Israelis und 25 Palästinenser wurden getötet. Es war der schlimmste Gewaltausbruch aus dem Gazastreifen seit fünf Jahren. In Tel Aviv lief da bereits die erste Probenwoche. Einige Fans und Journalisten waren bereits vor Ort. Sie erfuhren von den Angriffen aus den Nachrichten.

„Für mich ist Israel das sicherste Land“, sagt Bert Römgens. Der Koordinator der Jüdischen Gemeinde in Neuss verfolgt den ESC in Tel Aviv, ist bereits seit ein paar Tagen vor Ort. „Der Sicherheitsstandard ist wie immer gut und problemlos. Security und Polizei sind sehr um das Wohlergehen der vielen Touristen bemüht.“ Klar gebe es bei solch einem Großereignis Personenkontrollen, aber die gab es auch beim ESC in Düsseldorf 2011. Im Gegenteil: Fans vor Ort wundern sich sogar über die zunächst recht laschen Kontrollen am Veranstaltungsort, dem Tel Aviv Convention Center. Beim Finale wollen die Behörden dennoch nichts dem Zufall überlassen. Schon zum Ersten Halbfinale am Dienstag nahm die Polizeipräsenz vor Ort zu. Rund 20.000 Polizisten sollen das Großereignis vom Land, vom Wasser und aus der Luft sichern.

Nach den Raketenangriffen vergangene Woche ist es in Israel in den letzten Tagen verhältnismäßig ruhig geblieben. Das liegt vor allem an einer Waffenruhe, die das israelische Militär und die Hamas vereinbart haben. So sorgte Katar als einer der Vermittler auch dafür, dass der „Nakba“-Tag dieses Jahr ohne Todesopfer endete. Am Mittwoch gedachten die Palästinenser der Vertreibung und Flucht Hunderttausender im Rahmen der israelischen Staatsgründung 1948. Wurden im vergangenen Jahr bei schweren Ausschreitungen noch mehr als 60 Demonstranten getötet, blieb es diesmal nach palästinensischen Angaben bei rund 65 Verletzten.

Stattdessen wird der Konflikt derzeit vor allem medial ausgetragen. Israel möchte sich als perfekter Gastgeber präsentieren, die Hamas will das verhindern und dazu den ESC politisch für die palästinensische Sache nutzen. Dazu passt ein Hackerangriff während der TV-Übertragung es ersten ESC-Halbfinals, bei dem eine Rauchwolke über dem Satellitenbild von Tel Aviv eingeblendet wurde. Dazu passt auch ein Protestkonzert in den Trümmern eines Gebäudes in Gaza. Ein gewaltsamer Angriff auf Tel Aviv ist schon aus taktischen Gründen unwahrscheinlich. Es würde dem Anliegen der Hamas schaden. Vollkommene Sicherheit besteht bei solch einem Großereignis natürlich nicht. „Aber überlegt jemanden deswegen ernsthaft nicht mehr nach London, Paris oder Madrid zu fahren“, fragt Römgens.

+++++

18 Länder kämpfen um den Einzug ins Finale

(veröffentlicht am 16. Mai)

Zeit für Runde Zwei! Am Donnerstagabend geht das zweite Halbfinale vom ESC über die Bühne. Insgesamt kämpfen 18 Länder um die verbliebenen zehn Plätze für das Finale am Samstag.

Der große Favorit Niederlande und die ebenfalls hoch gehandelten Starter aus Schweden und Russland treten am Donnerstagabend (um 21 Uhr) im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest an. Insgesamt kämpfen 18 Länder um die verbliebenen zehn Plätze für das ESC-Finale am Samstagabend. Über das Weiterkommen entscheidet je zur Hälfte das Publikum und eine Juryabstimmung.

Über das Weiterkommen dürfen auch die deutschen Fernsehzuschauer per Telefon mit abstimmen. Das für Deutschlands startende Duo S!sters ist bereits für das Finale gesetzt.

Die Show überträgt der ARD One. Auf eurovision.de gibt es einen Livestream zum Mitdiskutieren.

In folgender Reihenfolge starten die Länder am Donnerstagabend ins 2. ESC-Halbfinale:

Armenien: Srbuk mit "Walking Out" Irland: Sarah McTernan mit "22" Moldau: Anna Odobescu mit "Stay" Schweiz: Luca Hänni mit "She Got Me" Lettland: Carousel mit "That Night" Rumänien: Ester Peony mit "On A Sunday" Dänemark: Leonora mit "Love Is Forever" Schweden: John Lundvik mit "Too Late For Love" Österreich: Paenda mit "Limits" Kroatien: Roko mit "The Dream" Malta: Michela mit "Chameleon" Litauen: Jurij Veklenko mit "Run With The Lions" Russland: Sergey Lazarev mit "Scream" Albanien: Jonida Maliqi mit "Ktheju tokës" Norwegen: KEiiNO mit "Spirit In The Sky" Niederlande: Duncan Laurence mit "Arcade" Nordmazedonien: Tamara Todevska mit "Proud" Aserbaidschan: Chingiz mit "Truth"

+++++

Feuershow und bunte Outfits im ersten Halbfinale

(veröffentlicht am 15. Mai)

Am Dienstagabend ging das erste Halbfinale vom ESC mit Feuershow und bunten Outfits über die Bühne. Die Tschechische Republik hat das Finale des Eurovision Song Contest erreicht. Außerdem schafften es die Länder Griechenland, Weißrussland, Serbien und Zypern ins Finale. Mit ihnen werden außerdem Estland, Australien, Island, San Marino und Slowenien wetteifern.

Zu den Ländern, die vorzeitig ausschieden, zählte überraschend Portugal. Vor zwei Jahren hatte der Portugiese Salvador Sobral den Wettbewerb noch gewinnen können, das ESC-Finale 2018 fand deshalb in Lissabon statt. Auch Finnland, Polen, Ungarn und Belgien schieden aus, außerdem Montenegro und Georgien.

Die zumindest den Wettquoten zufolge zu den größten Favoriten zählenden Starter Niederlande, Schweden und Russland treten erst im zweiten Halbfinale am Donnerstagabend an.

+++++

17 Länder kämpfen um den Einzug ins Finale

(veröffentlicht am 14. Mai)

Das erste Halbfinale startet am Dienstagabend. 17 Länder treten dort an, die zehn besten qualifizieren sich schließlich für das Finale am 18. Mai.

Bar Rafaeli, Lucy Ayoub, Assi Azar und Erez Tal moderieren die Show ab 21 Uhr. Der ARD Digitalsender One überträgt das erste Halbfinale. Einen Livestream zum Mitdiskutieren und barrierefreie Streams gibt es online unter eurvision.de. Barrierefrei meint, dass die Show auch mit Übersetzungen in die deutsche Gebärdensprache, Untertitel und Audiodeskription am Fernseher oder vor dem Laptop verfolgt werden kann.