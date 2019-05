Sicherheit beim Eurovision Song Contest : Das wird (k)ein ganz normaler ESC

Ein Blick aus der Luft auf das Eurovision Village in Tel Aviv. Foto: REUTERS/CORINNA KERN

Tel Aviv Die Proben zum 64. Eurovision Song Contest in Israel wurden von Raketenangriffen der Hamas überschattet. Im Austragungsort Tel Aviv geht dennoch alles seinen gewohnten Gang.

Marc Latsch

Viel wurde diskutiert über diesen 64. Eurovision Song Contest, dessen Finale am Samstag in Tel Aviv stattfinden wird. Boykottaufrufe, Anschlagsangst und Proteste ultraorthodoxer Gruppierungen. Die Zahl der Hotelbuchungen blieb deutlich hinter den ersten Erwartungen der Veranstalter. Das mag an den teils utopischen Preisen gelegen haben. Innerhalb der ESC-Fanszene gab es aber auch genügend Menschen, die ihren Reiseverzicht mit der angespannten Sicherheitslage begründeten. Letzten Schätzungen zufolge werden am Wochenende rund 10.000 Touristen in Tel Aviv erwartet.

Erste Eindrücke vor Ort zeigen: In der Küstenmetropole ist von all der Aufregung nur wenig zu merken. So war es auch in der vergangenen Woche, als militante Palästinenser aus dem Gazastreifen 700 Raketen abfeuerten. Israels Armee griff daraufhin Ziele im Gazastreifen an. Vier Israelis und 25 Palästinenser wurden getötet. Es war der schlimmste Gewaltausbruch aus dem Gazastreifen seit fünf Jahren. In Tel Aviv lief da bereits die erste Probenwoche. Einige Fans und Journalisten waren bereits vor Ort. Sie erfuhren von den Angriffen aus den Nachrichten.

„Für mich ist Israel das sicherste Land“, sagt Bert Römgens. Der Koordinator der Jüdischen Gemeinde in Neuss verfolgt den ESC in Tel Aviv, ist bereits seit ein paar Tagen vor Ort. „Der Sicherheitsstandard ist wie immer gut und problemlos. Security und Polizei sind sehr um das Wohlergehen der vielen Touristen bemüht.“ Klar gebe es bei solch einem Großereignis Personenkontrollen, aber die gab es auch beim ESC in Düsseldorf 2011. Im Gegenteil: Fans vor Ort wundern sich sogar über die zunächst recht laschen Kontrollen am Veranstaltungsort, dem Tel Aviv Convention Center. Beim Finale wollen die Behörden dennoch nichts dem Zufall überlassen. Schon zum Ersten Halbfinale am Dienstag nahm die Polizeipräsenz vor Ort zu. Rund 20.000 Polizisten sollen das Großereignis vom Land, vom Wasser und aus der Luft sichern.

Nach den Raketenangriffen vergangene Woche ist es in Israel in den letzten Tagen verhältnismäßig ruhig geblieben. Das liegt vor allem an einer Waffenruhe, die das israelische Militär und die Hamas vereinbart haben. So sorgte Katar als einer der Vermittler auch dafür, dass der „Nakba“-Tag dieses Jahr ohne Todesopfer endete. Am Mittwoch gedachten die Palästinenser der Vertreibung und Flucht Hunderttausender im Rahmen der israelischen Staatsgründung 1948. Wurden im vergangenen Jahr bei schweren Ausschreitungen noch mehr als 60 Demonstranten getötet, blieb es diesmal nach palästinensischen Angaben bei rund 65 Verletzten.

Stattdessen wird der Konflikt derzeit vor allem medial ausgetragen. Israel möchte sich als perfekter Gastgeber präsentieren, die Hamas will das verhindern und dazu den ESC politisch für die palästinensische Sache nutzen. Dazu passt ein Hackerangriff während der TV-Übertragung es ersten ESC-Halbfinals, bei dem eine Rauchwolke über dem Satellitenbild von Tel Aviv eingeblendet wurde. Dazu passt auch ein Protestkonzert in den Trümmern eines Gebäudes in Gaza. Ein gewaltsamer Angriff auf Tel Aviv ist schon aus taktischen Gründen unwahrscheinlich. Es würde dem Anliegen der Hamas schaden. Vollkommene Sicherheit besteht bei solch einem Großereignis natürlich nicht. „Aber überlegt jemanden deswegen ernsthaft nicht mehr nach London, Paris oder Madrid zu fahren“, fragt Römgens.

+++++

18 Länder kämpfen um den Einzug ins Finale

(veröffentlicht am 16. Mai)

Zeit für Runde Zwei! Am Donnerstagabend geht das zweite Halbfinale vom ESC über die Bühne. Insgesamt kämpfen 18 Länder um die verbliebenen zehn Plätze für das Finale am Samstag.

Foto: dpa/Ilia Yefimovich 17 Bilder Die Bilder vom ersten ESC-Halbfinale.

Der große Favorit Niederlande und die ebenfalls hoch gehandelten Starter aus Schweden und Russland treten am Donnerstagabend (um 21 Uhr) im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest an. Insgesamt kämpfen 18 Länder um die verbliebenen zehn Plätze für das ESC-Finale am Samstagabend. Über das Weiterkommen entscheidet je zur Hälfte das Publikum und eine Juryabstimmung.

Über das Weiterkommen dürfen auch die deutschen Fernsehzuschauer per Telefon mit abstimmen. Das für Deutschlands startende Duo S!sters ist bereits für das Finale gesetzt.

Die Show überträgt der ARD One. Auf eurovision.de gibt es einen Livestream zum Mitdiskutieren.

In folgender Reihenfolge starten die Länder am Donnerstagabend ins 2. ESC-Halbfinale:

Armenien: Srbuk mit "Walking Out" Irland: Sarah McTernan mit "22" Moldau: Anna Odobescu mit "Stay" Schweiz: Luca Hänni mit "She Got Me" Lettland: Carousel mit "That Night" Rumänien: Ester Peony mit "On A Sunday" Dänemark: Leonora mit "Love Is Forever" Schweden: John Lundvik mit "Too Late For Love" Österreich: Paenda mit "Limits" Kroatien: Roko mit "The Dream" Malta: Michela mit "Chameleon" Litauen: Jurij Veklenko mit "Run With The Lions" Russland: Sergey Lazarev mit "Scream" Albanien: Jonida Maliqi mit "Ktheju tokës" Norwegen: KEiiNO mit "Spirit In The Sky" Niederlande: Duncan Laurence mit "Arcade" Nordmazedonien: Tamara Todevska mit "Proud" Aserbaidschan: Chingiz mit "Truth"

+++++

Feuershow und bunte Outfits im ersten Halbfinale

(veröffentlicht am 15. Mai)

Am Dienstagabend ging das erste Halbfinale vom ESC mit Feuershow und bunten Outfits über die Bühne. Die Tschechische Republik hat das Finale des Eurovision Song Contest erreicht. Außerdem schafften es die Länder Griechenland, Weißrussland, Serbien und Zypern ins Finale. Mit ihnen werden außerdem Estland, Australien, Island, San Marino und Slowenien wetteifern.

Zu den Ländern, die vorzeitig ausschieden, zählte überraschend Portugal. Vor zwei Jahren hatte der Portugiese Salvador Sobral den Wettbewerb noch gewinnen können, das ESC-Finale 2018 fand deshalb in Lissabon statt. Auch Finnland, Polen, Ungarn und Belgien schieden aus, außerdem Montenegro und Georgien.

Die zumindest den Wettquoten zufolge zu den größten Favoriten zählenden Starter Niederlande, Schweden und Russland treten erst im zweiten Halbfinale am Donnerstagabend an.

+++++

17 Länder kämpfen um den Einzug ins Finale

(veröffentlicht am 14. Mai)

Das erste Halbfinale startet am Dienstagabend. 17 Länder treten dort an, die zehn besten qualifizieren sich schließlich für das Finale am 18. Mai.

Bar Rafaeli, Lucy Ayoub, Assi Azar und Erez Tal moderieren die Show ab 21 Uhr. Der ARD Digitalsender One überträgt das erste Halbfinale. Einen Livestream zum Mitdiskutieren und barrierefreie Streams gibt es online unter eurvision.de. Barrierefrei meint, dass die Show auch mit Übersetzungen in die deutsche Gebärdensprache, Untertitel und Audiodeskription am Fernseher oder vor dem Laptop verfolgt werden kann.

In folgender Reihenfolge starten die Länder am Dienstagabend ins 1. ESC-Halbfinale:

Zypern: Tamta mit dem Lied „Replay“ Montenegro: D mol mit dem Lied „Heaven“ Finnland: Darude mit dem Lied „Look Away“ Polen: Tulia mit dem Lied „Fire Of Love“ (Pali sie) Slowenien: Gašper Šantl mit dem Lied „Sebi“ Tschechische Republik: Lake Malawi mit dem Lied „Friend Of A Friend“ Ungarn: Joci Pápai mit dem Lied „Az én apám“ Weißrussland: Zena mit dem Lied „Like It“ Serbien: Nevena Božović mit dem Lied „Kruna“ Belgien: Eliot mit dem Lied „Wake Up“ Georgien: Oto Nemsadze mit dem Lied „Keep On Going“ Australien: Kate Miller-Heidke mit dem Lied „Zero Gravity“ Island: Hatari mit dem Lied „Hatrio Mun Sigra“ Estland: Victor Crone mit „Storm“ Portugal: Conan Osíris mit dem Lied „Telemóveis“ Griechenland: Katerine Duska mit dem Lied „Better Love“ San Marino: Serhat mit dem Lied „Say Na Na Na“

+++++

„S!sters“ laufen langsam warm

(veröffentlicht am 13. Mai)

Jetzt wird es für Lauritta Spinelli und Carlotta Truman ernst: Die für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) startenden Sängerinnen reihen gerade in Tel Aviv Probe an Probe. Dadurch werden sie immer sicherer auf der Bühne.

Bisher sorgten die beiden allerdings noch für wenig Begeisterung bei den Fans. Ihr Lied konnte sich weder in den Hitparaden nennenswert platzieren, noch überzeugte es die Kritiker. Immerhin fielen die Kritiken ihrer ersten Proben positiv aus.

Auf der Bühne im Convention Centre von Tel Aviv probierten Spinelli und Truman verschiedene Permonances aus, berichtet die ARD. Wie die beiden ihren Auftritt choreographisch beenden, scheint bis jetzt noch nicht festzustehen. Zunächst unsicher war das Duo beim vierten Probendurchgang aber eins mit ihrem Song „Sister“.

Truman und Spinelli konnten im Februar den Vorentscheid der ARD für das ESC-Finale gewinnen. Erst kurz vorher waren sie als Starterinnen nachnominiert worden – der ARD war das Lied „Sister“ von einem internationalen Komponistenteam angeboten worden. Unter den Komponisten des Lieds ist Laurell Barker, die für den ESC in Tel Aviv gleich für drei Länder das Lied schrieb.

Zuerst das Lied, dann die Künstler – so lautete in diesem Fall die Reihenfolge. Denn erst nachdem die Komposition vorlag, suchten die ARD-Verantwortlichen dafür zwei Sängerinnen. Truman und Spinelli lernten sich erst im Rahmen dieses Castings kennen.

Geheimtipp für die Top Ten

„S!sters“ werden als Geheimtipp für die Top Ten gehandelt, berichtet die ARD. Im Pressezentrum gab es nach ihrem letzten Übungsdurchlauf auch Applaus.

Für die am 19. Oktober 1999 in Hannover geborene Truman ist S!sters die Gelegenheit, den nächsten und vielleicht entscheidenden Schritt ihrer Karriere zu machen. Denn obwohl sie erst 19 Jahre alt ist, sorgte die blonde Sängerin schon wiederholt für Aufmerksamkeit. „Ich singe ja schon mein ganzes Leben“, sagt sie.

Das erste Mal zu hören bekam das ein Millionenpublikum, als sie neun Jahre alt war. In der RTL-Sendung „Das Supertalent“ schaffte Truman es bis ins Finale. Moderator Dieter Bohlen sagte: „Du bist das beste Beispiel dafür, dass Deutschland echte Talente hat.“

Seitdem tritt die aus einer deutsch-britischen Familie mit drei Kindern stammende Truman immer wieder öffentlich auf, gewann schon mit zwölf Jahren den „Deutschen Rock&Pop-Preis“ als beste Solosängerin und arbeitete mit dem Erfolgsproduzenten Alex Christensen. Allerdings: Ein eigener Hit fehlt der Sängerin bis heute.

Auch ihre mit dem Künstlernamen Lauritta Spinelli auftretende Partnerin muss den Schritt in die erste Reihe erst noch machen. Die am 29. September 1992 in Königsau als Laura Kästel geborene Hessin startete ebenfalls schon als Kind ihre Gesangskarriere und konnte mit zehn Jahren den „Kiddy Contest“ im ZDF gewinnen. Doch der brünetten Tochter eines Pianisten und einer Sängerin gelang ebenfalls noch nicht der große Durchbruch.

Die mit ihrer eher dunklen, souligen Stimme auffallende Spinelli trat bisher vor allem als Backgroundsängerin auf. Mal war dies bei Sarah Connor, mal bei Stefanie Heinzmann – in jüngster Zeit bei ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut.

Spinelli arbeitete zuletzt auch an ihrem ersten eigenen Album. Der Auftritt im ESC-Finale vor vermutlich weltweit um die 200 Millionen Fernsehzuschauern kann dabei viel Rückenwind bringen – allerdings galt dies in der Vergangenheit fast immer nur für die im vorderen Feld platzierten Künstler. Viele andere gerieten bald in Vergessenheit.

+++++

Werbeclip verärgert Israelis und Palästinenser

(veröffentlicht am 13. Mai)

In dem israelischen Fernsehspot zum Eurovision Song Contest (ESC) singen die Israelin Lucy und der aus Russland eingewanderte Jude Elia selbstironisch über Israel. Eine Textpassage empfinden viele im Netz als antisemitisch.

Eine arabische Israelin namens Lucy und ein aus Russland eingewanderter Jude namens Elia nehmen die Zuschauer in dem Clip „auf eine musikalische Reise durch die wichtigsten Teile Israels“, wie der für die ESC-Übertragung zuständige Sender Kan bei Twitter mitteilte.

Der Ton des Werbeclips ist sehr selbstironisch gehalten. „Ich weiß, dass ihr gehört habt, dass es ein Land von Krieg und Besatzung ist“, singt Elia beim Empfang von Touristen am internationalen Flughafen Ben Gurion. „Aber wir haben so viel mehr als das zu bieten“, singt Lucy. Mit Blick auf die hohen Lebenshaltungskosten in Israel meint sie: „Ihr werdet die Preise sehen und fragen: ‚Was?’“