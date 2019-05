Eurovision Song Contest : Noch viele Halbfinal-Künstler unbekannt

Hamburg Die beiden Halbfinals sind bereits in der kommenden Woche am 14. und 16. Mai. Trotzdem ist bei mehreren teilnehmenden Ländern wie Island und Irland noch nicht bekannt, wer eigentlich für sie antritt.

Während Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien grundsätzlich für das ESC-Finale qualifiziert sind, müssen andere Länder noch in zwei Halbfinals kämpfen. Von den Wettbewerben ausgenommen ist außerdem das Gastgeber Israel. Noch steht für viele Länder aber offenbar nicht fest, wer für sie an den Start geht.

Das erste Halbfinale ist am 14. Mai. Das sind die Länder, Sänger und Titel (wobei letztere noch oftmals unbekannt sind):

Das zweite Halbfinale folgt dann am 16. Mai. Auch hier wird es noch einige Überraschungen in Bezug auf Künstler und Lieder geben:

Annett Louisan und Michael Schulte verteilen deutsche Punkte

Die Chansonsängerin Annett Louisan und der Vorjahres-Teilnehmer Michael Schulte („You let me walk alone“ 4. Platz) sind Teil der fünfköpfigen deutschen ESC-Jury.

Die beiden Künstler bewerten gemeinsam mit Sängerin Nicola Rost (Band „Laing“), Musiker Nico Santos („Rooftop“) und Musikmanager Joe Chialo die 18 Beiträge des zweiten ESC-Halbfinales sowie die des Finales in Tel Aviv, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag in Hamburg mitteilte.

Das Jury-Urteil hat wie üblich genauso viel Gewicht wie die Meinung der Fernsehzuschauer. Beide Wertungen ergeben schließlich die Punkteverteilung, maximal sind zwölf Punkte möglich. Für Deutschland treten in diesem Jahr die „S!sters“ im Finale am 18. Mai an. Carlotta Truman und Laurita singen das Lied „Sister“. Insgesamt soll es im Finale Beiträge aus 26 Ländern geben.

Für Jury-Mitglied Louisan sei der ESC etwas Besonderes. „Der ESC steht für mich für Vielfalt, Weltoffenheit und Toleranz“, sagt die Sängerin. Deshalb freue sie sich als Teil der Jury – „wenn auch auf eine kleine und bescheidene Art und Weise“ – hieran teilhaben zu können, sagte die Hamburgerin.

Für Schulte sei die offizielle ESC-Mission eine große Ehre und „ein weiteres Highlight in meinem Leben als ESC-Fan“. Santos hat schon als Kind auf Mallorca den Wettbewerb verfolgt. Er freue sich auf die unglaublichen Talente und ihre Shows und sei gespannt, wie Deutschland abschneiden werde.

Superstar Madonna singt im Finale

(veröffentlicht am 9. April 2019)

US-Superstar Madonna tritt außer Konkurrenz beim Finale des Eurovision Song Contest in Tel Aviv auf. Dort wird die 60-Jährige auch einen neuen Song präsentieren

Die Sängerin werde am 18. Mai zwei Titel darbieten, darunter einen noch unveröffentlichten ihres nächsten Albums, teilte der Produzent Live Nation Israel am Montag auf seiner Facebook-Seite mit. Eine Bestätigung der Europäischen Rundfunkunion lag zunächst nicht vor.

Der ESC findet in diesem Jahr zum 64. Mal statt. Nach dem Sieg der Israelin Netta Barzilai im vergangenen Jahr in Portugal ist Tel Aviv diesmal Gastgeber des Musikerwettstreits. Die ESC-Halbfinals finden am 14. und 16. Mai statt.

Deutschlands Hoffnungen liegen auf den „S!sters“

(veröffentlicht am 3. April 2019)

Am 18. Mai findet in Tel Aviv das Finale des Eurovision Song Contests statt. Für Deutschland gehen diesmal zwei junge, aber bereits Bühnen-erprobte Künstlerinnen an den Start.

Der ESC beginnt am 14. Mai. Traditionell wird die Veranstaltung im Land des Vorjahressiegers ausgetragen. 2018 gewann in Lissabon die israelische Sängerin Netta Barzilai. Deshalb wird Israel 2019 die große Bühne für den ESC stellen.

Das Duo „S!sters“ hatte den deutschen Vorentscheid gewonnen. Die beiden Sängerinnen Carlotta (19) aus Hannover und Laurita (26) aus Wiesbaden setzten sich mit ihrem Song „Sister“ gegen sechs Konkurrenten durch.

Die jungen Künstlerinnen qualifizierten sich damit für das ESC-Finale am 18. Mai in Tel Aviv. Im vergangenen Jahr holte Michael Schulte beim ESC in Portugal den vierten Platz für Deutschland.

Bühnenerfahrung können die deutschen Kanidatinnen bereits vorweisen: So gewann Carlotta beispielsweise im Alter von zwölf Jahren den Deutschen Rock- und Pop-Preis, auch bei der TV-Castingshow „The Voice Kids“ stand sie im Finale. Laurita siegte als Zehnjährige beim „Kiddy Contest“ und tritt unter anderem als Backgroundsängerin von Lena Meyer-Landrut auf.

