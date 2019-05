Eurovision Song Contest : „S!sters“ laufen langsam warm

Tel Aviv Jetzt wird es für Lauritta Spinelli und Carlotta Truman ernst: Die für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) startenden Sängerinnen reihen gerade in Tel Aviv Probe an Probe. Dadurch werden sie immer sicherer auf der Bühne.

Bisher sorgten die beiden allerdings noch für wenig Begeisterung bei den Fans. Ihr Lied konnte sich weder in den Hitparaden nennenswert platzieren, noch überzeugte es die Kritiker. Immerhin fielen die Kritiken ihrer ersten Proben positiv aus.

Auf der Bühne im Convention Centre von Tel Aviv probierten Spinelli und Truman verschiedene Permonances aus, berichtet die ARD. Wie die beiden ihren Auftritt choreographisch beenden, scheint bis jetzt noch nicht festzustehen. Zunächst unsicher war das Duo beim vierten Probendurchgang aber eins mit ihrem Song „Sister“.

Truman und Spinelli konnten im Februar den Vorentscheid der ARD für das ESC-Finale gewinnen. Erst kurz vorher waren sie als Starterinnen nachnominiert worden – der ARD war das Lied „Sister“ von einem internationalen Komponistenteam angeboten worden. Unter den Komponisten des Lieds ist Laurell Barker, die für den ESC in Tel Aviv gleich für drei Länder das Lied schrieb.

Zuerst das Lied, dann die Künstler – so lautete in diesem Fall die Reihenfolge. Denn erst nachdem die Komposition vorlag, suchten die ARD-Verantwortlichen dafür zwei Sängerinnen. Truman und Spinelli lernten sich erst im Rahmen dieses Castings kennen.

„S!sters“ werden als Geheimtipp für die Top Ten gehandelt, berichtet die ARD. Im Pressezentrum gab es nach ihrem letzten Übungsdurchlauf auch Applaus.

Für die am 19. Oktober 1999 in Hannover geborene Truman ist S!sters die Gelegenheit, den nächsten und vielleicht entscheidenden Schritt ihrer Karriere zu machen. Denn obwohl sie erst 19 Jahre alt ist, sorgte die blonde Sängerin schon wiederholt für Aufmerksamkeit. „Ich singe ja schon mein ganzes Leben“, sagt sie.

Das erste Mal zu hören bekam das ein Millionenpublikum, als sie neun Jahre alt war. In der RTL-Sendung „Das Supertalent“ schaffte Truman es bis ins Finale. Moderator Dieter Bohlen sagte: „Du bist das beste Beispiel dafür, dass Deutschland echte Talente hat.“

Seitdem tritt die aus einer deutsch-britischen Familie mit drei Kindern stammende Truman immer wieder öffentlich auf, gewann schon mit zwölf Jahren den „Deutschen Rock&Pop-Preis“ als beste Solosängerin und arbeitete mit dem Erfolgsproduzenten Alex Christensen. Allerdings: Ein eigener Hit fehlt der Sängerin bis heute.

Auch ihre mit dem Künstlernamen Lauritta Spinelli auftretende Partnerin muss den Schritt in die erste Reihe erst noch machen. Die am 29. September 1992 in Königsau als Laura Kästel geborene Hessin startete ebenfalls schon als Kind ihre Gesangskarriere und konnte mit zehn Jahren den „Kiddy Contest“ im ZDF gewinnen. Doch der brünetten Tochter eines Pianisten und einer Sängerin gelang ebenfalls noch nicht der große Durchbruch.

Die mit ihrer eher dunklen, souligen Stimme auffallende Spinelli trat bisher vor allem als Backgroundsängerin auf. Mal war dies bei Sarah Connor, mal bei Stefanie Heinzmann – in jüngster Zeit bei ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut.

Spinelli arbeitete zuletzt auch an ihrem ersten eigenen Album. Der Auftritt im ESC-Finale vor vermutlich weltweit um die 200 Millionen Fernsehzuschauern kann dabei viel Rückenwind bringen – allerdings galt dies in der Vergangenheit fast immer nur für die im vorderen Feld platzierten Künstler. Viele andere gerieten bald in Vergessenheit.

Werbeclip verärgert Israelis und Palästinenser

(veröffentlicht am 13. Mai)

In dem israelischen Fernsehspot zum Eurovision Song Contest (ESC) singen die Israelin Lucy und der aus Russland eingewanderte Jude Elia selbstironisch über Israel. Eine Textpassage empfinden viele im Netz als antisemitisch.

Eine arabische Israelin namens Lucy und ein aus Russland eingewanderter Jude namens Elia nehmen die Zuschauer in dem Clip „auf eine musikalische Reise durch die wichtigsten Teile Israels“, wie der für die ESC-Übertragung zuständige Sender Kan bei Twitter mitteilte.

Der Ton des Werbeclips ist sehr selbstironisch gehalten. „Ich weiß, dass ihr gehört habt, dass es ein Land von Krieg und Besatzung ist“, singt Elia beim Empfang von Touristen am internationalen Flughafen Ben Gurion. „Aber wir haben so viel mehr als das zu bieten“, singt Lucy. Mit Blick auf die hohen Lebenshaltungskosten in Israel meint sie: „Ihr werdet die Preise sehen und fragen: ‚Was?’“

📺 This is the land of honey, honey!



Let Lucy and Elia take you in a musical journey throughout the most important parts of Israel. We promise you won't regret it! 👇👇👇 pic.twitter.com/djQlNXPoDe — KAN Eurovision Israel (@kaneurovision) 10. Mai 2019

In sozialen Medien kritisierten viele Israelis das Lied als zu negativ. Sogar als antisemitisch wurde eine Stelle eingestuft: „Die meisten von uns sind Juden, aber nur einige sind habgierig.“

Das palästinensische Außenministerium forderte die Europäische Rundfunkunion (EBU) dazu auf, Werbevideos für den ESC 2019 zurückzuziehen, die im 1967 von Israel besetzten und später annektierten Ostteil Jerusalems aufgenommen wurden. Dies gebiete der „Respekt für das palästinensische Volk und internationales Recht“, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Israel dürfe den Musikwettbewerb nicht dazu missbrauchen, die Besatzung der Palästinensergebiete zu verschleiern. In dem Video ist unter anderem der Tempelberg in Jerusalems Altstadt zu sehen, der Muslimen und Juden heilig ist.

An dem Musikwettbewerb, der vom 14. bis 18. Mai in Tel Aviv ausgetragen wird, nehmen Kandidaten aus 41 Ländern teil. Vor der Veranstaltung gab es mehrfach Boykottaufrufe.

Der Sender Kan selbst betonte, bei dem Clip handele es sich um Satire, die sich mit Stereotypen über Juden und Israel befasse. „Wir kennen unsere Schwächen, und wir schämen uns nicht, über sie zu lachen.“

Die Welt schaut auf Tel Aviv

(veröffentlicht am 12. Mai)

Am Samstag wird es wieder schrill und laut. In Tel Aviv findet um 21 Uhr das Finale des Eurovision Song Contest 2019 statt. 41 Teilnehmer treten beim größten Musikwettbewerb der Welt an. Wir haben für Sie die wichtigsten Informationen zur 64. Auflage zusammengestellt.

7500 Zuschauer werden im Tel Aviv Convention Center live dabei sein. Weltweit erreichen die insgesamt drei Liveshows jedes Jahr rund 200 Millionen Fernsehzuschauer. In Deutschland überträgt traditionell die ARD.

Teilnehmer ESC 2019

Am Eurovision Song Contest können grundsätzlich alle Länder teilnehmen, deren Rundfunkanstalten in der Europäischen Rundfunkunion (EBU) zusammenarbeiten. Derzeit sind das 56 Staaten, nicht nur aus Europa, sondern auch aus Nordafrika und Vorderasien. Daher sind auch nicht-europäische Staaten wie Israel und Aserbaidschan dabei. Einzige Ausnahme ist Australien. Als assoziiertes Mitglied sollte das Land eigentlich 2015 nur einmalig als Gast teilnehmen. Dann wurde jedoch eine Ausnahmeregelung geschaffen. Die ESC-verrückten Australier treten regelmäßig an. Im Falle eines Sieges müsste der Wettbewerb allerdings in Europa ausgetragen werden.

Die Regeln vom Eurovision Song Contest

41 Lieder an einem Abend würden jede Fernsehsendung sprengen. Als im Zuge der EBU-Osterweiterung seit den 1990er-Jahren immer mehr Teilnehmer hinzukamen, mussten sich die Veranstalter eine Lösung einfallen lassen. 2004 wurde erstmals eine Vorentscheidung ausgetragen, seit 2008 gibt es jedes Jahr zwei Halbfinals. Sie finden am Dienstag und Donnerstag vor dem Finale statt und werden vom ARD-Digitalsender ONE übertragen (ab 21 Uhr). Dort müssen 35 der 41 Länder um 20 Finalplätze konkurrieren. Sechs Länder sind bereits automatisch für das Finale qualifiziert: Die fünf größten EBU-Beitragszahler (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien) sowie Gastgeberland Israel. In den Halbfinals sind nur die jeweiligen Teilnehmerländer abstimmungsberechtigt. Die sechs Vorqualifizierten verteilen sich auf die beiden Termine. Deutsche Zuschauer dürfen dieses Jahr am Donnerstag für ihren Favoriten anrufen.

So funktioniert das Abstimmungssystem beim ESC

Das Voting-System beim ESC ist seit jeher umstritten. Bis 1997 entschieden Fachjurys alleine über den Sieger, von 1998 bis 2008 das Fernsehpublikum. Seitdem wurden mehrere Mischformen ausprobiert, auch um das berüchtigte Punktezuschieben zwischen Nachbarstaaten zu unterbinden. Publikum und Jury geben mittlerweile in jedem Land getrennt ihre Wertung ab. Für die ersten Zehn gibt es jeweils Punkte nach dem bewährten Schema (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Im Finale verlesen die einzelnen Jurys zunächst ihre Punkte, am Ende werden die zusammenaddierten Zuschauerpunkte aus ganz Europa präsentiert. So soll es bis zum Ende spannend bleiben.

Stars und Favoriten

Der Top-Favorit kommt in diesem Jahr aus unserem Nachbarland. Duncan Laurence wird der erste niederländische Sieg seit 1975 zugetraut. Er steht mit seiner modernen Ballade „Arcade“ bei allen Buchmachern auf Platz eins. Für einen Euro Einsatz gibt es im Erfolgsfall maximal zwei zurück.

Weitere Favoriten sind der Italiener Mahmood („Soldi“) und die Dauersieger aus Schweden (John Lundvik: „Too Late For Love“). Auch zwei alte Bekannte können sich Hoffnungen auf den Sieg machen. Sergey Lazarev wurde 2016 in Stockholm mit „You Are The Only One“ bereits Dritter. 2019 tritt er mit „Scream“ zum zweiten Mal für Russland an und liegt bei den meisten Wettanbietern auf Platz zwei. Luca Hänni, DSDS-Sieger von 2012, ist für die Schweiz dabei. Sein Song „She Got Me“ hat Sommerhitpotential und wird ebenfalls hoch gehandelt. Der größte Star des Finales tritt hingegen außer Konkurrenz an. US-Megastar Madonna wird in der Abstimmungspause auftreten.

Deutschland beim ESC 2019

Nach Jahren der letzten Plätze gab es 2018 mit dem starken vierten Platz von Michael Schulte einen unerwartet großen Erfolg. Der deutsche Beitrag 2019 (S!sters mit „Sister“) wurde vor dem deutschen Vorentscheid noch kurzfristig zusammengecastet. Carlotta Truman und Laurita lernten sich erst rund vier Wochen vor ihrem Auftritt kennen und setzten sich etwas überraschend gegen sechs andere Kandidaten durch. Für Begeisterungsstürme sorgte die Ballade allerdings schon beim Vorentscheid nicht. Ein Platz unter den ersten Zehn wäre ein großer Erfolg.

Politische Dimension

Der ESC versteht sich jeher als unpolitische Veranstaltung. Ein Anspruch, dem der Wettbewerb nicht immer gerecht wird. Hauptthema dieses Jahr ist das Gastgeberland Israel. Im Internet finden sich zahlreiche Boykottaufrufe antiisraelischer Vereinigung wie der „BDS“-Kampagne. Sie werfen dem Land eine „Apartheid“-Politik wie im alten Südafrika vor. Die isländischen Teilnehmer Hatari machten nicht nur mit ihrem ungewöhnlichen Song „Hatrid mun sigra“ (dt.: „Hass muss siegen“) auf sich aufmerksam. Sie erklärten auch, dass sie ihren Auftritt zum Protest gegen Israels Politik nutzen wollen. Auch deshalb wurden sie in Island gewählt.

Einen politischen Skandal gab es dieses Jahr bereits in der Ukraine. Das vom Bürgerkrieg gebeutelte Land wollte eigentlich am ESC teilnehmen. Es gab sogar eine Vorentscheidung, die die Künstlerin Maruv gewann. Danach sollte diese allerdings innerhalb von 24 Stunden ein Dokument unterzeichnen, dass sie nicht mehr im „Aggressorstaat“ Russland auftreten wird. Maruv weigerte sich. Andere Vorentscheid-Teilnehmer solidarisierten sich mit ihr. Die Ukraine sagte die ESC-Teilnahme ab.

Annett Louisan und Michael Schulte verteilen deutsche Punkte

(veröffentlicht am 9. Mai)

Die Chansonsängerin Annett Louisan und der Vorjahres-Teilnehmer Michael Schulte („You let me walk alone“ 4. Platz) sind Teil der fünfköpfigen deutschen ESC-Jury.

Die beiden Künstler bewerten gemeinsam mit Sängerin Nicola Rost (Band „Laing“), Musiker Nico Santos („Rooftop“) und Musikmanager Joe Chialo die 18 Beiträge des zweiten ESC-Halbfinales sowie die des Finales in Tel Aviv, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag in Hamburg mitteilte.

Das Jury-Urteil hat wie üblich genauso viel Gewicht wie die Meinung der Fernsehzuschauer. Beide Wertungen ergeben schließlich die Punkteverteilung, maximal sind zwölf Punkte möglich. Für Deutschland treten in diesem Jahr die „S!sters“ im Finale am 18. Mai an. Carlotta Truman und Laurita singen das Lied „Sister“. Insgesamt soll es im Finale Beiträge aus 26 Ländern geben.

Für Jury-Mitglied Louisan sei der ESC etwas Besonderes. „Der ESC steht für mich für Vielfalt, Weltoffenheit und Toleranz“, sagt die Sängerin. Deshalb freue sie sich als Teil der Jury – „wenn auch auf eine kleine und bescheidene Art und Weise“ – hieran teilhaben zu können, sagte die Hamburgerin.

Für Schulte sei die offizielle ESC-Mission eine große Ehre und „ein weiteres Highlight in meinem Leben als ESC-Fan“. Santos hat schon als Kind auf Mallorca den Wettbewerb verfolgt. Er freue sich auf die unglaublichen Talente und ihre Shows und sei gespannt, wie Deutschland abschneiden werde.

Superstar Madonna singt im Finale

(veröffentlicht am 9. April)

US-Superstar Madonna tritt außer Konkurrenz beim Finale des Eurovision Song Contest in Tel Aviv auf. Dort wird die 60-Jährige auch einen neuen Song präsentieren

Die Sängerin werde am 18. Mai zwei Titel darbieten, darunter einen noch unveröffentlichten ihres nächsten Albums, teilte der Produzent Live Nation Israel am Montag auf seiner Facebook-Seite mit. Eine Bestätigung der Europäischen Rundfunkunion lag zunächst nicht vor.

Der ESC findet in diesem Jahr zum 64. Mal statt. Nach dem Sieg der Israelin Netta Barzilai im vergangenen Jahr in Portugal ist Tel Aviv diesmal Gastgeber des Musikerwettstreits. Die ESC-Halbfinals finden am 14. und 16. Mai statt.

Deutschlands Hoffnungen liegen auf den „S!sters“

(veröffentlicht am 3. April)

Am 18. Mai findet in Tel Aviv das Finale des Eurovision Song Contests statt. Für Deutschland gehen diesmal zwei junge, aber bereits Bühnen-erprobte Künstlerinnen an den Start.

Der ESC beginnt am 14. Mai. Traditionell wird die Veranstaltung im Land des Vorjahressiegers ausgetragen. 2018 gewann in Lissabon die israelische Sängerin Netta Barzilai. Deshalb wird Israel 2019 die große Bühne für den ESC stellen.

Das Duo „S!sters“ hatte den deutschen Vorentscheid gewonnen. Die beiden Sängerinnen Carlotta (19) aus Hannover und Laurita (26) aus Wiesbaden setzten sich mit ihrem Song „Sister“ gegen sechs Konkurrenten durch.

Die jungen Künstlerinnen qualifizierten sich damit für das ESC-Finale am 18. Mai in Tel Aviv. Im vergangenen Jahr holte Michael Schulte beim ESC in Portugal den vierten Platz für Deutschland.

Bühnenerfahrung können die deutschen Kanidatinnen bereits vorweisen: So gewann Carlotta beispielsweise im Alter von zwölf Jahren den Deutschen Rock- und Pop-Preis, auch bei der TV-Castingshow „The Voice Kids“ stand sie im Finale. Laurita siegte als Zehnjährige beim „Kiddy Contest“ und tritt unter anderem als Backgroundsängerin von Lena Meyer-Landrut auf.

(mro/jms/mlat/dpa/afp)