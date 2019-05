Eurovision Song Contest : Nach Madonnas Auftritt bleiben ein paar Fragezeichen

Foto: AFP/ORIT PNINI 6 Bilder Madonna legt düsteren Auftritt in Israel hin.

Tel Aviv Die Niederlande gewinnen den ESC 2019 – Deutschland landet auf Platz 24. Das Thema des Abends war allerdings der Auftritt von Madonna. Die Amerikanerin verärgerte die Organisatoren mit einer politischen Botschaft – und traf auch musikalisch nicht immer den richtigen Ton.

Politik soll beim Eurovision Song Contest (ESC) eigentlich außen vor bleiben - beim diesjährigen Wettbewerb in Israel hat dies allerdings nicht ganz geklappt. Beim Auftritt von Weltstar Madonna in der Halbzeit des ESC-Finales in Tel Aviv trugen zwei ihrer Tänzer am Samstagabend jeweils eine israelische Flagge und eine palästinensische Fahne auf ihrem Rücken, was als Appell für ein friedliches Nebeneinander von Israelis und Palästinensern verstanden werden könnte.

Madonnas neuer Song „Future“, den sie als Weltpremiere aufführte, beschwört eine düstere Zukunft mit zerstörten Städten. „Wake up“, steht am Ende an der Wand: Wacht auf. Große Emotionen löste sie damit beim Publikum in der Halle offenbar nicht aus. Zuvor hatte die 60-Jährige ihren 30 Jahre alten Hit „Like a Prayer“ gesungen. Die Performance ging allerdings leicht daneben. Madonna verfehlte mehrfach den Ton, über weite Strecken klang ihr Gesang recht schief.

Foto: dpa/Sebastian Scheiner 27 Bilder Alle Platzierungen beim ESC 2019.

Die Europäische Rundfunkunion, die den ESC organisiert, verurteilte zudem das politische Statement. Dieses Performance-Element sei "nicht Teil der Proben" gewesen, hieß es in einer Stellungnahme. "Der Eurovision Song Contest ist ein unpolitisches Ereignis und Madonna war darüber informiert worden." Ob die US-Sängerin von der Darstellung der Flaggen während ihres Auftritts wusste, blieb unklar. Kritik von der Europäischen Rundfunkunion erntete auch die isländische Band Hataris, die während der Punktevergabe Schals mit der Palästinenserflagge trugen.

++++++

Niederlande gewinnen ESC 2019 - Deutschland auf Platz 24

(veröffentlicht an 19. Mai 2019)

Die Niederlande haben den 64. Eurovision Song Contest gewonnen, Deutschland landete auf Platz 24. Die Kandidatinnen des Duos S!sters („Sister“) setzten damit die deutsche Misserfolgsserie fort, die nur im letzten Jahr unterbrochen wurde, als Michael Schulte überraschend auf Platz vier kam. Für die Niederlande ist es der fünfte Sieg - zuletzt gewann das Land 1975.

Der 25-jährige Duncan Laurence traf mit „Arcade“ den Geschmack des Publikums und der Jury. Der Niederländer sang am Piano sitzend eine berührende Ballade über die schmerzhaften Seiten der Liebe und ein gebrochenes Herz. Auf Rang zwei schaffte es Italien. Russland landete auf dem dritten Platz.

Madonna sorgte mit ihrem bis vor wenigen Tagen noch auf der Kippe stehenden Auftritt während der Abstimmungspause für Entzückung bei den Zuschauern. Die Pop-Ikone sang - etwas schief - ihren Hit „Like a Prayer“ umgeben von Kutte tragenden Statisten. Danach präsentierte die Amerikanerin mit dem US-Rapper Quavo den nach Jamaika und Dancehall klingenden neuen Song „Future“.

26 Lieder konkurrierten beim Finale. Zum fünften Mal war das ferne Australien als Ehrengast dabei, weil es dort viele Fans der Show gibt. Insgesamt nahmen am ESC in diesem Jahr 41 Länder teil. 15 Beiträge wurden in den beiden Semifinals (Halbfinals) aussortiert.

Neben Deutschland sind als große Geldgeber automatisch Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien fürs Finale gesetzt, ebenso der Gastgeber, also diesmal Israel. Deutschland hat bisher zweimal den ESCgewonnen: 2010 mit Lena und 1982 mit Nicole.

Der Eurovision Song Contest fand in Tel Aviv statt, weil die israelische Sängerin Netta Barzilai im vergangenen Jahr mit ihrem Song „Toy“ gesiegt hatte.

++++++

Deutsche Fans zufrieden nach S!sters-Auftritt

(veröffentlicht am 18. Mai)

Foto: dpa-tmn/Philipp Laage 11 Bilder Tel Aviv - Ein Streifzug durch die ESC-Stadt 2019.

Deutsche Fans haben sich zufrieden nach dem Auftritt des deutschen Beitrags S!sters („Sister“) beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv gezeigt. „Ich hatte den Eindruck, das war ein ganz toller Auftritt“, sagte Michael Sonneck, Präsident des Eurovision Club Germany, am Samstag in Tel Aviv. Auch Wolfgang Grube, Sprecher des deutschen OGAE-Fanclubs, lobte: „Die Mädels waren heute ganz prima, die haben ihre Sache gut gemacht.“

Grube schätzte allerdings, dass Deutschland nur zwischen dem 20. und dem letzten Platz landen werde. Problematisch sei einfach gewesen, dass das Lied an sich nicht so authentisch rüberkomme - als „wenn echte Schwestern den Song geschrieben hätten“. Stattdessen waren Laurita Spinelli (26) aus Wiesbaden und Carlotta Truman (19) aus Hannover für die ESC-Teilnahme gecastet worden. In dem Lied geht es um den Zusammenhalt zwischen Frauen und welche Kraft daraus erwachsen kann.

Deutschland hat den Eurovision Song Contest bisher zwei Mal gewonnen: 1982 mit Nicole („Ein bisschen Frieden“) und 2010 mit Lena Meyer-Landrut („Satellite“). Im vergangenen Jahr hatte Michael Schulte („You let me walk alone“) den vierten Platz erobert.

++++++

Kraftvoll, schrill, bunt - das Finale des Eurovision Song Contests

(veröffentlicht am 18. Mai)

Das Finale des 64. Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv hat begonnen mit dem Einzug der Kandidaten. Fans aus der ganzen Welt fiebern den Auftritten ihrer Favoriten entgegen. Geschätzt sind 200 Millionen TV-Zuschauer sind dabei.

Für Deutschland singt das Duo S!sters den Song „Sister“ auf der großen Bühne in der israelischen Mittelmeer-Stadt. Das deutsche Duo tritt mit der Startnummer vier von 26 Finalteilnehmern auf und hat seinen Auftritt bereits hinter sich.

Dunkel gekleidet bewegten sich Carlotta Truman (19) aus Hannover und Laurita Spinelli (26) aus Wiesbaden über die Bühne. Im Bühnenhintergrund waren während des minimalistisch gehaltenen Auftritts Porträts der beiden Sängerinnen groß zu sehen. Erst am Ende gab es einen Funkenregen und zwei erleichterte, sich freuende Interpretinnen.

Niederlande ist Favorit

Kraftvolle Stimmen, schrille Kostüme, vom Sado-Maso-Outfit über Dirty Dancing bis zur schwebenden Opernsängerin ist alles dabei. Moderiert wird das Finale unter anderem von dem israelischen Supermodel Bar Refaeli. Pop-Ikone Madonna wird ebenfalls auftreten, freilich außer Konkurrenz. Sie wird laut Medienberichten ihren 80er-Jahre-Hit „Like a Prayer“ und als Weltpremiere den neuen Song „Future“ aufführen.

Bei den Buchmachern wird der Niederländer Duncan Laurence mit seiner melancholischen Ballade „Arcade“ als Favorit gehandelt. Die Wett-Profis sahen zuletzt den Song „Zero Gravitiy“ der Sängerin Kate Miller Heidke aus Australien auf der Zwei.

Deutschland hat den Eurovision Song Contest bisher zweimal gewonnen: 1982 mit Nicole („Ein bisschen Frieden“) und 2010 mit Lena („Satellite“). Im vergangenen Jahr kam Deutschland auf Platz vier mit Michael Schulte („You Let Me Walk Alone“).

Neben den Zuschauern stimmen auch nationale Fachjurys aus Sängern und Komponisten über die Beiträge ab. Am Ende gewinnt der Song mit den meisten Punkten. Zuschauer können per Telefon, SMS und App ihre Stimme abgeben.

++++++

Wetten, es wird ein Mann?!

(veröffentlicht am 17. Mai)

Der 64. Eurovision Song Contest nähert sich seinem Finale am Samstagabend. 26 Teilnehmer haben sich qualifiziert und kämpfen um Europas Musikkrone. Bei der ersten Generalprobe am Freitagnachmittag wurde erstmals die gesamte Show gezeigt. Es wird stimmungsvoll, skurril und vor allem spannend. Eine Vorschau in Superlativen.

Die Politischsten

Hatari haben ihre Outfits nach dem Halbfinale entschärft. Statt in Lack und Leder treten die Isländer zumindest in der Generalprobe in Trainingsanzügen auf. Skurril bleibt ihr Song „Hatrid mun sigra“ („Hass muss siegen“) dennoch. Harte Klänge, verzerrte Stimmen. Außerhalb der Bühne treten die Künstler als antikapitalistische Protestler auf und üben öffentlich Kritik am Gastgeberland Israel.

Die Mutigsten

Den mutigsten Auftritt legen in diesem Jahr Zala Gralj und Gasper Santl hin. Und zwar wegen all dem, was die Slowenen nicht tun. Kein Feuerwerk, keine Zuschaueransprache, kein schneller Beat – nur Musik. Mit ihrem Electropopsong „Sebi“ schaffen sie eine ungewohnte Intimität.

Die ESC-Tauglichsten

Die Neunziger sind zurück. Norwegens Keiino laden zu Up-Tempo-Beat und Ethno-Gesangseinlage. Das ist überhaupt nicht innovativ und klingt ein wenig nach Rednex.

Der Radiotauglichste

Der Schweizer Luca Hänni weiß, wie es geht. Immerhin hat er 2012 „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen. In Tel Aviv singt und tanzt er und sorgt dabei für beste Unterhaltung. Sollte es nicht zum ESC-Erfolg reichen, kann „She Got Me“ dennoch zum Hit des Sommers werden.

Der Gefühlvollste

Kobi Marimi tritt für Israel an und bietet großes Gefühlskino. Er singt in seiner Ballade „Home“ davon, nach Hause zu kommen. Am Ende der Generalprobe kann Kobi seine Tränen kaum unterdrücken. Damit singt er sich nicht zum nächsten ESC-Sieg, aber in die Herzen Israels.

Die Kitschigste

Leonora hat etwas von Deutschlands erster ESC-Gewinnerin Nicole. Die Dänin hat zwar keine Gitarre, klettert aber dafür auf eine Leiter. Doch ihr Song „Love is forever“ ist so zuckersüß und kitschig wie „Ein bisschen Frieden“ damals. Und natürlich bleibt auch Leonora nicht bei einer Sprache. Am Ende übermittelt sie ihre Liebesbotschaft sogar ein wenig krumm auf Deutsch: „Liebe ist für alle da“.

Der Schrillste

Bilal Hassani betritt die Bühne im bauchfreien Glitzeroutfit. Begleitet wird der Franzose von einer propperen Balletttänzerin. Der 19-Jährige ist bewusst anders. Sein Popsong „Roj“ steht für Toleranz und Offenheit. Seine Stimme lässt ihn aber im Stich.

Die Schwindelfreieste

Die spektakulärste Bühnenshow bietet dieses Jahr Australien. Sängerin Katie Miller-Heidke befindet sich mit ihren beiden Tänzerinnen meterhoch über der Bühne. Passend zum Songtitel „Zero Gravity“ („Keine Schwerkraft“) „schwebt“ sie an einer Stange durchs Weltall. Das Gesamtkunstwerk liegt irgendwo zwischen Oper und Pop und hat sich zum Geheimfavoriten gemausert.

Der Glücklichste

Es war die wohl größte Überraschung im Halbfinale: Bei seiner zweiten Teilnahme für den Zwergstaat San Marino erreicht Serhat mit „Say Na Na Na“ das Finale. Zwar sind seine Gesangskünste so mäßig, dass er sich meist durch seine Disconummer spricht. Fürs Finale und einen gewissen Kultfaktor reicht es dennoch. Das ist für San Marino schon mal nicht schlecht.

Die Besten

Wer gewinnt? Die Generalprobe lässt vermuten: Es wird ein Mann. Top-Favorit Duncan Laurence (Niederlande) muss sich vor allem vor John Lundvik (Schweden) und Mahmood (Italien) in Acht nehmen. Alle drei überzeugen mit starken Auftritten. So wird es wohl zur Stilfrage. Wer es reduziert und gefühlvoll mag, der wählt Laurences Ballade „Arcade“. Wer die perfekte Inszenierung liebt, der neigt wohl eher zu Lundviks „Too Late for Love“. Mahmood liefert mit „Soldi“ den modernsten der drei Songs. Der wurde auch auf der Plattform Spotify am häufigsten abgerufen.

Und Deutschland?

Carlotta Truman und Laurita Spinelli singen als S!sters mit Startnummer 4 in „Sister“ über Schwesterliebe. Sie wollen für mehr Solidarität unter Frauen werben. Und die werden sie wohl brauchen. Die Buchmacher sehen Deutschland auf dem letzten Platz.

+++++

So lief das zweite Halbfinale

(veröffentlicht am 17. Mai)

Die Schweiz hat es ins Finale des Eurovision Song Contest in Tel Aviv geschafft. Österreich schied dagegen am Donnerstag im zweiten Halbfinale aus. Auch einige Favoriten sind immer noch im Rennen.

Die Niederlande, Schweden und Russland, die zu den Favoriten zählen, schafften ebenfalls den Sprung ins Finale. Mit ihnen wetteifern werden unter anderem Nordmazedonien, Albanien, Aserbaidschan, Dänemark, Norwegen und Malta. Dagegen wurden Armenien, Irland, Moldau, Lettland, Litauen, Kroatien und Rumänien nicht für das Finale am Samstag ausgewählt, bei dem insgesamt 26 Länder antreten.

Moderiert wurde das zweite Halbfinale auf dem Expo-Gelände im Norden Tel Avivs unter anderem von dem israelischen Supermodel Bar Refaeli. Ein Auftritt der israelischen Band Schalva, deren Mitglieder junge Menschen mit verschiedenen Behinderungen sind, sorgte beim Publikum für Begeisterung.

Beim ersten Halbfinale am Dienstag waren die Tschechische Republik, Griechenland, Weißrussland, Serbien, Zypern, Estland, Australien, Island, San Marino und Slowenien ausgewählt worden.

Weil Deutschland zu den großen Geldgebern der Eurovision gehört, ist das deutsche Duo S!sters automatisch für das Finale am Samstag gesetzt. Dies gilt auch für Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien sowie Israel als Gastland.

Der ESC-Kommentator Peter Urban verteidigte die deutschen Sängerinnen und ihren Titel „Sister“ am Donnerstag gegen Kritik. Carlotta Truman (19) und Laurita Spinelli (26) hätten sich bei Pressekonferenzen in Tel Aviv „ganz großartig“ präsentiert, sagte er dem „Münchner Merkur“. Urban betonte: „Laurita und Carlotta sind die Richtigen, sie interpretieren diesen Titel ganz hervorragend.“

Auch US-Megastar Madonna wird beim Finale auftreten, wie die Veranstalter am Donnerstag bestätigten. Bis zuletzt hatte Ungewissheit geherrscht, ob es wirklich zu dem Auftritt - außer Konkurrenz - kommt. Die 60-Jährige unterzeichnete erst in letzter Minute den notwendigen Vertrag, wie der für die Übertragung verantwortliche Sender Kan bestätigte. Die Unterzeichnung verzögerte sich nach Medienberichten, weil Madonna ihren Hit „Like a Prayer“ singen will. Doch nicht alle Rechteinhaber an dem Song hätten der Europäischen Rundfunkunion (EBU) als Veranstalter dazu ihre Zustimmung gegeben. Außerdem wolle der Popstar am Samstag als Weltpremiere den neuen Song „Future“ aufführen.

In der Eurovisionswoche gibt es in Tel Aviv zahlreiche weitere Aktivitäten. Der TV-Sender Kan berichtete, Hunderttausende von Menschen hätten im Rahmen der „Weißen Nacht“ in der Nacht zum Freitag in der ganzen Stadt gefeiert. Das ESC-Dorf am Mittelmeerstrand von Tel Aviv war zeitweise so voll, dass die Polizei Menschen aufrief, nicht mehr in die Gegend zu kommen.

+++++

Das wird (k)ein ganz normaler ESC

(veröffentlicht am 16. Mai)

Die Proben zum 64. Eurovision Song Contest in Israel wurden von Raketenangriffen der Hamas überschattet. Im Austragungsort Tel Aviv geht dennoch alles seinen gewohnten Gang.

Viel wurde diskutiert über diesen 64. Eurovision Song Contest, dessen Finale am Samstag in Tel Aviv stattfinden wird. Boykottaufrufe, Anschlagsangst und Proteste ultraorthodoxer Gruppierungen. Die Zahl der Hotelbuchungen blieb deutlich hinter den ersten Erwartungen der Veranstalter. Das mag an den teils utopischen Preisen gelegen haben. Innerhalb der ESC-Fanszene gab es aber auch genügend Menschen, die ihren Reiseverzicht mit der angespannten Sicherheitslage begründeten. Letzten Schätzungen zufolge werden am Wochenende rund 10.000 Touristen in Tel Aviv erwartet.