Eurovision Song Contest : Deutsche Hoffnung ruht auf den „S!sters“

Düsseldorf Am 18. Mai findet in Tel Aviv das Finale des Eurovision Song Contests statt. Für Deutschland gehen diesmal zwei junge, aber bereits Bühnen-erprobte Künstlerinnen an den Start.

Der ESC beginnt am 14. Mai. Traditionell wird die Veranstaltung im Land des Vorjahressiegers ausgetragen. 2018 gewann in Lissabon die israelische Sängerin Netta Barzilai. Deshalb wird Israel 2019 die große Bühne für den ESC stellen.

Das Duo „S!sters“ hatte den deutschen Vorentscheid gewonnen. Die beiden Sängerinnen Carlotta (19) aus Hannover und Laurita (26) aus Wiesbaden setzten sich mit ihrem Song „Sister“ gegen sechs Konkurrenten durch.

Die jungen Künstlerinnen qualifizierten sich damit für das ESC-Finale am 18. Mai in Tel Aviv. Im vergangenen Jahr holte Michael Schulte beim ESC in Portugal den vierten Platz für Deutschland.

Bühnenerfahrung können die deutschen Kanidatinnen bereits vorweisen: So gewann Carlotta beispielsweise im Alter von zwölf Jahren den Deutschen Rock- und Pop-Preis, auch bei der TV-Castingshow „The Voice Kids“ stand sie im Finale. Laurita siegte als Zehnjährige beim „Kiddy Contest“ und tritt unter anderem als Backgroundsängerin von Lena Meyer-Landrut auf.

(mro)