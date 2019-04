Eurovision Song Contest : Was Sie über den ESC in Tel Aviv wissen müssen

Die S!sters vertreten Deutschland beim ESC 2019. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Das Finale des 64. Eurovision Song Contest findet am Samstag, den 18. Mai, in Tel Aviv statt. Für Deutschland startet das Duo S!sters. Hier erfahren Sie, wo Sie die Entscheidung sehen können, welche Kandidaten dabei sind und wer den ESC schon einmal gewonnen hat.

Diese Länder nehmen am ESC 2019 teil

Nachdem die Ukraine ihre Teilnahme aus politischen Gründen abgesagt hat, treten in Tel Aviv 41 Länder an.

Für das Finale qualifiziert sind neben Gewinner Israel (Kobi Marimi) auch Deutschland (S!sters), Frankreich (Bilal Hassani), Großbritannien (Michael Rice), Italien (Mahmood) und Spanien (Miki).

Im ersten Halbfinale stehen Australien (Kate Miller-Heidke), Belgien (Eliot), Estland (Victor Crone), Finnland (Darude), Georgien, Griechenland (Katerine Duska), Island, Montenegro (D-Moll), Polen (Tulia), Portugal, San Marino (Serhat), Serbien, Slowenien (Zala Kralj & Gasper Santl), Tschechien (Lake Malawi), Ungarn (Joci Papai), Weißrussland und Zypern (Tamta).

Im zweiten Halbfinale stehen Albanien (Jonida Maliqi), Armenien (Srbuk), Aserbaidschan, Dänemark (Leonora), Irland, Kroatien (Roko), Lettland (Carousel), Litauen (Jurijus), Malta (Michael Pace), Moldau (Anna Odobescu), Niederlande (Duncan Laurence), Nord-Mazedonien (Tamara Todevska), Norwegen (Keiino), Österreich (Paenda), Rumänien (Ester Peony), Russland (Sergey Lazarev), Schweden und Schweiz.

Das sind die Gewinner des deutschen ESC-Vorentscheids

Das Duo S!sters hat den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Die beiden Sängerinnen Carlotta (19) aus Hannover und Laurita (26) aus Wiesbaden setzten sich am Freitagabend in Berlin in der TV-Sendung „Unser Lied für Israel“ mit dem Song „Sister“ gegen sechs Konkurrenten durch.

Das waren die Kandidaten beim deutschen Vorentscheid

Sieben ESC-Hoffnungen auf einer Bühne: Beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest wird in Berlin „Unser Lied für Israel“ gesucht. Die Musiker Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, Gregor Hägele, Lilly Among Clouds, Makeda sowie das Duo S!sters treten an. Der Gewinner singt für Deutschland beim Song Contest am 18. Mai in Tel Aviv. Das Erste überträgt die Show mit Stargästen wie Rockmusiker Udo Lindenberg.

Das sind die Gewinner der vergangenen Jahre

2018 setzte sich Netta mit ihrem Song „Toy“ durch. Sie war bereits die vierte Künstlerin, die für Israel gewann. 2017 gewann der Portugiese Salvador Sobral mit „Amar pelos dois“, 2016 holte Jamala für die Ukraine mit „1944“ den Sieg. Davor gewann Mans Zelmerlöw für Schweden mit „Heroes“, 2014 siegte die Österreicherin Conchita Wurst mit „Rise Like A Phoenix“.

Diese Interpreten haben schon mal für Deutschland den ESC gewonnen

Den deutschen Premieresieg feierte Nicole, die sich 1982 im englischen Harrogate mit „Ein bisschen Frieden“ durchsetzte. Lena legte 28 Jahre später 2010 in Oslo nach, als sie mit „Satellite“ den ESC zum zweiten Mal nach Deutschland holte.

Hier können Sie den ESC 2019 im TV sehen

Das Erste überträgt am Samstag, 18. Mai, ab 21 Uhr live das Finale des 64. Eurovision Song Contest. In der ARD startet die Übertragung schon um 20.15 Uhr mit dem Countdown mit Barbara Schöneberger. Die After-Show-Party wird in der Nacht auf Sonntag ab 0.30 Uhr im Ersten und auf eurovision.de zu sehen sein.

Das erste Halbfinale wird am Dienstag, 14. Mai, ab 21 Uhr auf ONE gezeigt, ebenso das zweite Halbfinale am Donnerstag, 16. Mai. In der Nacht ist die Übertragung dann ab 1 Uhr jeweils in der ARD zu sehen.

ESC im Stream im Internet

Im Internet werden die Halbfinals und die Entscheidung auf www.eurovision.de zu sehen.

(cpas/dpa)