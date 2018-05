ESC 2018 in Lissabon: Mehr als 8,2 Millionen gucken das Finale

Lissabon Die Live-Übertragung vom ESC-Finale hat einen beachtlichen Marktanteil und holt mit Abstand den Quotensieg. Aber die Zuschauerzahlen waren schon besser.

Gewonnen hat die Sängerin Netta aus Israel für ihr Lied „Toy“, der deutsche Teilnehmer Michael Schulte überzeugte mit der sehr persönlichen Ballade „You let me walk alone“. Im vergangenen Jahr lag die Zuschauerzahl im Ersten bei 7,85 Millionen, bei One kamen 0,21 Millionen hinzu. Noch deutlich besser waren die Werte in den Jahren 2010, als Lena den ESC gewonnen hat und 2011, als sie noch einmal ins Rennen ging: Damals sahen 14,73 Millionen und 13,93 Millionen zu.