ESC 2018 in Lissabon: Mann stürmt Bühne und nimmt Sängerin Mikro weg

Lissabon Schockmoment in der Liveshow: Ein Flitzer hat beim Finale des Eurovision Song Contest in Lissabon den Auftritt der britischen Sängerin SuRie gestört.

Der britische Sender BBC schrieb auf Twitter, der Mann habe wohl so etwas gerufen wie „For the nazis of the UK media, we demand freedom“ (deutsch: Für die Nazis der britischen Medien: Wir verlangen Freiheit!).