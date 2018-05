Der Eurovision Song Contest 2018 findet in Lissabon statt. Das erste und zweite Halbfinale sind am 8. und 10. Mai 2018, das Finale am 12. Mai.



Netta Barzilai tritt mit ihrem Song "Toy" für Israel an. Die Buchmacher sehen sie als Favoritin und gehen davon aus, dass sie den ESC 2018 gewinnt.