Große Aufregung in Zypern : Proteste gegen „satanistisches“ ESC-Lied „El Diablo“

Große Aufregung in Zypern

Nikosia In Zypern machen Christen gegen den diesjährigen Beitrag ihres Landes beim Eurovision Song Contest mobil. Anrufer haben sogar gedroht, die Zentrale des öffentlich-rechtlichen Sender CyBC wegen des Songs „El Diablo“ (Der Teufel) niederzubrennen.

Das berichtete die zyprische Nachrichtenagentur CNA. Am Samstag stürmte ein Mann auf das Gelände von CyBC und protestierte gegen das aus seiner Sicht satanistische und blasphemische Lied, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Theologenverband forderte, den „widerwärtigen“ Song zurückzuziehen, in dem „die Liebe zu Satan erklärt“ werde.