Abba-Sänger Björn Ulvaeus rät Deutschland beim ESC zu Schlager

Schweden dagegen gewann schon zum siebten Mal den ESC, zum zweiten Mal nach 2012 mit der Sängerin Loreen. Die Show findet damit kommendes Jahr, wenn der Sieg von Abba 50 Jahre her ist, in Schweden statt. Zu einem möglichen Auftritt aller vier Abba-Stars bei der internationalen Fernsehshow im Mai 2024 blieb Ulvaeus im Unklaren, schloss es aber auch nicht eindeutig aus. Wer wisse schon, was passiere („Who knows what will happen“), sagte er im Podcast von Engelke und Simonetti.