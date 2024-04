Vor 50 Jahren Abbas ESC-Sieg war „ausschlaggebend“ für Weltkarriere

17 Künstler traten am 6. April 1974 in Brighton gegeneinander an. Für Deutschland gingen Cindy und Bert mit „Die Sommermelodie“ an den Start. Eigentlich hätte der 19. ESC in Luxemburg stattfinden sollen. Doch das Großherzogtum hatte zwei Jahre in Serie gewonnen und schon im Vorjahr den Wettbewerb ausgetragen. Wegen der Kosten entschied man sich gegen ein zweites Mal. So sprangen Großbritannien und die BBC als Ausrichter ein.