Internationaler Musikwettbewerb : Barbara Schöneberger verkündet ESC-Punkte aus Deutschland

Moderatorin Barbara Schöneberger (47) verkündet am 22. Mai erneut, welches Land „twelve points“ beim Eurovision Song Contest (ESC) aus Deutschland bekommt. Schöneberger übernehme die Punktevergabe zum sechsten Mal, so oft habe dies niemand vor ihr gemacht, teilte der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag in Hamburg mit. Die Jury-Wertungen hätten beim ESC das gleiche Gewicht wie das Publikums-Voting.