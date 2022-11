Ehemaliger Genesis-Sänger : Peter Gabriel 2023 auf Europatour - fünf Konzerte in Deutschland geplant

Frankfurt/Main Der ehemalige Genesis Frontmann Peter Gabriel geht wieder auf Tour. Neben Paris, Mailand und Amsterdam verschlägt es ihn auch nach Deutschland. Was Sie zu den anstehenden Konzerten wissen müssen.

Der Musiker und Mitbegründer der Band Genesis, Peter Gabriel, geht nach fast einem Jahrzehnt wieder auf Europatournee und macht im Sommer auch Halt in Deutschland. Der Agentur Live Nation zufolge seien für Mai und Juni Auftritte in Berlin (26. Mai 2023 ) , München (28. Mai 2023), Köln ( 10. Juni 2023) , Hamburg (12. Juni 2023) und Frankfurt (13. Juni 2023) geplant. Im Rahmen der „i/o - The Tour“ wird Gabriel sowohl alte Hits als auch neue Lieder aus seinem nächsten Album präsentieren. Begleitet wird er von seinen Bandkollegen Tony Levin, David Rhodes und Manu Katche.

Gabriel wurde als Gründungsmitglied und Leadsänger der britischen Rockband Genesis in den 70er-Jahren weltbekannt. Zusammen mit den Gitarristen Mike Rutherford und Steve Hackett, Keyboarder Tony Banks und Schlagzeuger Phil Collins, der später Gabriels Posten als Frontmann übernahm, feierte die Band große Erfolge. Nach seinem Ausstieg im Jahr 1975 startete Gabriel eine nicht weniger erfolgreiche Solo-Karriere, gewann unter anderem für den Song „Sledgehammer“ 1987 zahlreiche Preise bei den MTV Video Awards. Zudem konnte er in den 90er Jahren vier Grammys abstauben und wurde 2009 sogar für den Oscar in der Kategorie „Best Song Written for Motion Picture“ nominiert.