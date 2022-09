Großbritannien springt für Ukraine ein : In einer dieser beiden britischen Städten findet der ESC 2023 statt

Großbritannien Der ESC findet 2023 in Großbritannien statt - auch wenn die Ukraine den Wettbewerb zuletzt gewonnen hatte. Der genaue Ort steht nach wie vor nicht fest. Mehrere britische Städte hatten es in die engere Auswahl geschafft. Zwei davon sind jetzt noch übrig.

Der Eurovision Song Contest wird im kommenden Jahr entweder in Glasgow oder in Liverpool stattfinden. Das teilte die BBC am Dienstag mit. Zuvor waren auch noch die britischen Städte Manchester, Birmingham, Newcastle, Leeds und Sheffield in der engeren Auswahl gewesen. Die finale Entscheidung soll noch in diesem Herbst fallen.