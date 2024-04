Hätten SIe es gewusst? Das sind die erfolgreichsten Songs der Jahre 2000 bis 2023

Düsseldorf · In 23 Jahren kann sich in der Musikbranche viel verändern. Von DJ Ötzi über Timbaland bis hin zu Apache 207 – die Auswahl ist vielfältig. Doch welche Songs waren in den vergangenen Jahren am erfolgreichsten? Testen Sie Ihr Wissen!

11.04.2024 , 09:01 Uhr

Infos Quiz über die erfolgreichsten Lieder des Jahres – testen Sie Ihr Wissen! Infos Foto: dpa/Tine Acke

Immer wieder werden Lieder im Radio oder in den Sozialen Medien gespielt, bei denen man im Nachhinein erstaunt ist, wie lange die Erstveröffentlichung tatsächlich schon her ist. „Daylight in your Eyes“ von der Girl-Band „No Angels“ ist zum Beispiel schon 23 Jahre und „Poker Face“ bereits 15 Jahre alt. Auch welches das erfolgreichste Lied des Jahres war, herrscht häufig Erstaunen. Dass der Schlager-Song „Layla“ eine Sexismus-Debatte auslöste, daran können Sie sich sicherlich noch erinnern. Aber könnten Sie alle erfolgreichsten Songs der vergangenen Jahre benennen? Welche Lieder sind Ihnen in Erinnerung geblieben, welche haben Sie vergessen? Mit unserem Quiz können Sie Ihr Wissen testen – und ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Wir haben Ihnen jeweils die Musikvideos des erfolgreichsten Songs des Jahres verlinkt. Dazu eine Warnung der Redaktion: Es besteht akute Ohrwurm-Gefahr! Viel Spaß bei unserem Quiz. Hier geht es zur Infostrecke: Quiz über die erfolgreichsten Lieder des Jahres – testen Sie Ihr Wissen!

(boot)