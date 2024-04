Erfinder des Grunge Kurt Cobain starb vor 30 Jahren – Leben in Bildern

Vor 30 Jahren – am 5. April 1994 – nahm sich Kurt Cobain das Leben. Er gilt als Erfinder des Grunge, doch der Ruhm, der damit kam, schien ihm zuwider zu sein. In seinem Tagebuch schrieb er: „Ich habe es satt, langatmige Zwei-Stunden-Interviews zu geben, um dann festzustellen, dass sie sich genau die uninteressantesten, regenbogenpressetauglichen Zitate herausgepickt haben. Darum rede ich in Interviews nicht mehr über Politik, sie bekommen von mir einfach das debile Gequatsche, das sie hören wollen.“