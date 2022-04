Naidoos Entschuldigungsvideo : Dieser Weg wird kein leichter sein

Xavier Naidoo hat sich per Videobotschaft für seine Irrwege entschuldigt. Foto: dpa/Uwe Anspach

Mannheim Per Videobotschaft hat sich der Musiker Xavier Naidoo allgemein von allen radikalen und rassistischen Äußerungen distanziert und um Verzeihung gebeten. Ob sein Bekenntnis glaubhaft ist, muss der Sänger erst noch beweisen.

Nicht mit vielen einig zu sein, diente Xavier Naidoo immer als Beleg dafür, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben, und sei er noch so steinig und schwer. Dass der Sänger unterwegs nicht nur Glaubwürdigkeit und Ansehen, sondern auch einen großen Teil seiner Anhängerschaft und Geschäftspartner verloren hat, unterstrich für ihn nur seinen Nimbus als ewig Unverstandener und unbequemer Wahrheitsapostel. „Dieser Weg wird kein leichter sein“, hatte er vorausschauend schon 2005 erfolgreich gesungen. Fast 20 Jahre später gibt er nun per dreiminütiger Videobotschaft zu, sich auf seinem Weg zur Wahrheit verrannt, falsche Abzweigungen genommen zu haben. Er sei wie in einer Blase gewesen, habe sich vom Bezug zur Realität entfernt. Das habe er leider jetzt erst erkannt, erklärt Naidoo mit betont bekümmerter Miene. „Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue.“

Naidoos Pfad zur zur Erkenntnis soll also ein Irrweg gewesen sein. Das öffentliche Bekenntnis schlägt am Mittwoch hohe Wogen, sowohl unter ehemaligen Mitverschwörern als auch unter Fans und Künstler-Kollegen. Zu fest schien der 50-Jährige im Dunstkreis von Querdenkern, Impfgegnern, Corona-Leugnern, Antisemiten und anderen Randgruppen verortet. Ein paar der falschen Abzweigungen auf seinem Wahrheitsweg: Mannheim hat Naidoo einmal als das neue Jerusalem bezeichnet, außerdem vor Reichsbürgern gesprochen; er hält Deutschland nicht für einen souveränen Staat und Amerika für die Inkarnation des Bösen. In seinen Texten vermengt er oft geschickt christliche Symbolik mit esoterischem Geschwafel, dass sich jeder in irgendwelchen Wortfetzen wiedererkennt. Seinen Vornamen hört er gerne intoniert wie Saviour, Erlöser, und hat sich wohl auch so gesehen – als einer, dessen musikalisch dargebotene Wahrheiten die Menschen erlösen. Wovon auch immer.

Obwohl sich Naidoo mit Deutschland nicht identifizieren kann, nominierte ihn der NDR 2016 als deutschen Kandidaten für den Eurovision Song Contest, ruderte aber schon nach kurzer Zeit im Herbst 2015 nach heftigen Protesten zurück. Das wiederum veranlasste rund 120 Kulturschaffende, darunter Jan Josef Liefers und Til Schweiger, für den Sänger eine Solidaritätsanzeige aufzugeben. Ohne Erfolg. Im Privatfernsehen durfte Naidoo aber weitersingen und -senden. Erst als der Musiker in einem Lied rassistisch hetzte, warf ihn RTL als Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ raus.

Mit Beginn der Pandemie agitierte der Sänger gegen die Corona-Maßnahmen; wegen seiner verbalen Angriffe auf Juden urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass er als Antisemit bezeichnet werden dürfe. In einem Video beklagte er gar unter Tränen, dass Kindern in Gefangenschaft Blut für die Welt-Elite abgezapft werde und verbreitete damit Mythen aus der QAnon-Ideologie. Wenn Naidoo nun davon spricht, dass er sich „Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet“ habe, von denen er sich „ohne Wenn und Aber distanziere und lossage“, wirkt das angesichts des über Jahre angesammelten kruden Irrsinns fast beiläufig. Was nicht zwangsläufig heißen muss, dass es nicht ernst gemeint sein kann.

Ausgelöst haben soll Naidoos Lossagung der Krieg in der Ukraine, das Leid der Menschen dort, das ihn bestürzt und aufgerüttelt habe. Seine Frau stamme aus der Ukraine. „Und aus diesem wunderschönen Land musste ich jetzt Familie und Freunde rausholen, weil dort Angst und Schrecken herrschen“, erzählt der Musiker im Video. Die Welt sei wie auf den Kopf gestellt, deshalb habe er sich selbst kritisch hinterfragt und festgestellt, viele Fehler gemacht zu haben. Mit verstörenden Äußerungen habe er Familie, Freunde und Fans „irritiert und provoziert“. Er sei von Verschwörungserzählungen geblendet gewesen und habe sie nicht genug hinterfragt, habe sich zum Teil instrumentalisieren lassen. Deshalb distanziere er sich von allen Extremen, insbesondere rechten und verschwörerischen Gruppen. Naidoo: „Ich stehe für Toleranz, Vielfalt und ein friedliches Miteinander. Nationalismus, Rassismus, Homophobie und Antisemitismus sind mit meinen Werten nicht vereinbar. Und ich verurteile diese aufs Schärfste.“

Beobachter sehen Naidoos Bekenntnis zumindest skeptisch. Der Politikwissenschaftler Josef Holnburger schrieb zum Beispiel bei Twitter: „Wenn er sich jetzt tatsächlich distanzieren will, braucht es mehr als ein vages Distanzieren von unbenannten Gruppen und Sichtweisen.“ Es brauche möglicherweise juristische Konfrontation und Aufarbeitung, meinte Holnburger, einer der Geschäftsführer des Centers für Monitoring, Analyse und Strategie, das in sozialen Medien unter anderem Radikalisierungstendenzen und die Verbreitung von von Verschwörungserzählungen beobachtet. „Der von ihm verbreitete Antisemitismus ist nicht mit einem Videostatement weg.“