Zum Tode von Harry Belafonte Der König des Calypso

New York · Harry Belafonte, legendärer US-Sänger, Schauspieler und Bürgerrechtsaktivist ist im Alter von 96 Jahren zu Hause in New York gestorben. Ihm gelangen als schwarzem Künstler in den USA ab den 1950er-Jahren ungeahnte Erfolge.

25.04.2023, 17:34 Uhr

14 Bilder US-Sänger, Schauspieler und Polit-Aktivist – das ist Harry Belafonte 14 Bilder Foto: AP/Victoria Will

Von Max Florian Kühlem

Mit 30 Sonderzügen und mehr als 3000 Bussen reisten die Menschen 1981 zur ersten großen Demonstration der westdeutschen Friedensbewegung nach Bonn. Rund 300.000 Aktive kamen schließlich im Hofgarten zusammen. Mitten unter ihnen: Harry Belafonte, der jetzt im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Der Amerikaner, der 1927 als Sohn eines Matrosen aus Martinique und einer jamaikanischen Hilfsarbeiterin im New Yorker Stadtteil Harlem geboren wurde, hatte in Deutschland viele Fans – nicht nur weil er ein begnadeter Sänger und Entertainer war, sondern auch wegen seines sozialen und politischen Engagements. Hier geht es zur Bilderstrecke: US-Sänger, Schauspieler und Polit-Aktivist – das ist Harry Belafonte