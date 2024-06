„Normale Kartoffeln auf die eins“ Was das Kartoffel-Video von Florian Wirtz wirklich aussagt

Und das kam so: In der Internet-Gemeinde, deren Sinn für Humor sich nicht jedem erschließt, kursiert seit Längerem ein Videoformat, bei dem im Selfie-Modus verschiedene Kartoffelgerichte über dem Kopf der jeweiligen Nutzerin oder des Nutzers eingeblendet werden. Diese müssen dann – je nach Vorliebe – die Beispiele auf einer Skala von eins bis zehn einsortieren. Irgendjemand beim DFB kam auf die Idee: Da machen wir mit. Schließlich hat sich beim lustigen Knollen-Ranking schon Bundeskanzler Scholz auf TikTok beteiligt, in der Hoffnung, dass mal irgendwas von der SPD viral geht.