Der britische Musiker Elton John wird am 25. März 1947 als Reginald Kenneth Dwight in Pinner, London geboren. Seine Musiklaufbahn begann er bereits im zarten Alter von drei Jahren, als er mit dem Klavierspielen anfing. Mit elf Jahren folgte ein Stipendium an der berühmten Londoner Musikhochschule Royal Academy of Music. Sein erstes Geld verdiente er sich tagsüber als Laufbursche für einen Musikverlag, abends hatte er seine ersten Auftritte.

Auf dem Bild sieht man ihn 1979 mit seiner Mutter Sheila Farebrother bei einem Besuch im Kreml, Moskau.