„Insecure“ Neue Single der Elevator Boys erscheint

Bekanntheit erlangten die Fünf durch ihre kurzen Videos in Fahrstühlen in den sozialen Medien. Daher stammt auch der Name der Gruppe. Schnell erlangten sie als Internet-Promis Bekanntheit, auch international. So drehten sie bereits Videos mit Model Heidi Klum oder den US-Schauspielern Will Smith und Martin Lawrence. Auf Tiktok haben sie mehr als 38 Millionen Likes und erhielten Auszeichnungen wie den deutschen Nickelodeon Kids’ Choice Awards. Auch im deutschen Fernsehen hatten sie Auftritte, etwa bei der Castingshow Germany's Next Topmodel oder beim „Duell um die Welt“.