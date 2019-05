Konzerthaus in Hamburg : Immer mehr Karten verfügbar – ist der Hype um die Elbphilharmonie vorbei?

Hamburg Am Anfang waren die Karten für den Großen Saal in 24 Stunden vergriffen, mittlerweile bekommt man auch nach einem Monat noch Tickets. Wird die Elphi jetzt „normal“? Das sagt der Intendant.

Die Konzerte in der Elbphilharmonie in Hamburg sind mehr als zwei Jahre nach der Eröffnung nicht mehr so schnell ausverkauft wie zu Beginn. Ein durchschnittliches Konzert im Großen Saal war nach Angaben der Elbphilharmonie im ersten Jahr innerhalb von 24 Stunden, im zweiten Jahr nach einer Woche und inzwischen nach einem Monat ausverkauft, wie die Hamburg-Seiten der Wochenzeitung „Die Zeit“ (Mittwoch) berichten. Intendant Christoph Lieben-Seutter blicke den Zeiten gelassen entgegen, in denen nicht mehr jede Veranstaltung ausverkauft sein werde. „Dann läuft es mit 90 oder 95 Prozent Auslastung, das ist immer noch gut“, sagte er.