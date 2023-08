Eklat um Stardirigent Gardiner entschuldigt sich für Ohrfeige gegen Sänger

Die Salzburger Festspiele und das Musikfest Berlin teilten am Donnerstag mit, dass für die geplanten Aufführungen von „Les Troyens“ bei beiden Festivals statt Gardiner sein Assistent Dinis Sousa am Pult des Monteverdi-Chors und des Orchestre Révolutionnaire et Romantique stehen werde. Das gelte auch für die Tournee-Stationen in Versailles und bei den BBC Proms in London.