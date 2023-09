„Autumn Variations“ So klingt das neue Album von Superstar Ed Sheeran

Manchmal - wie in „Spring“ - hat das Album etwas vom Indie-Pop der 2000er-Jahre, dazu passt, dass sich Sheeran gelegentlich ins Falsett steigert. Und obwohl Sheeran die Genres variiert und Rock, Folk und gelegentlich Elektroelemente und Rap-Einlagen aufbietet, enden die meisten Stücke in balladeskem Einerlei. Das Schlimmste ist der selbstmitleidige Unterton vieler Texte, der in altkluge Verse wie „that’s growing up“ mündet. Und die kitschigen und pseudo-vielsagenden Fragezeichen, die Sheeran maßlos einschiebt: „I this how it feels to be in love?“, singt er. „Is this just getting older?“ Und: „Could I Have Been More Than This?“. Oder: „Why is there this empty feeling?“ Wüsste man auch gerne.