Nach dem Mauerfall begaben sich die Musiker Mitte April 1990 auf Fahrradtour in die DDR, ihre Instrumente wurde mit einem Kleinbus transportiert. Sie spielten in kleineren Locations wie Klubs und Gaststätten oder auch, wie auf dem Bild zu sehen, in Haftanstalten wie 1993 in der "Ulmer Höh" in Düsseldorf.